El Archivo rescata la memoria de nueve municipios de la Región

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes entregó este lunes a los alcaldes de nueve municipios de la Región de Murcia diversos documentos históricos de titularidad municipal que han sido restaurados en el taller del Archivo General de la Región de Murcia, dentro del programa 'Restauradoc', impulsado por la Dirección General de Patrimonio Cultural.

El acto de entrega, celebrado en el Archivo General, estuvo a cargo del director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sáchez, quien destacó la importancia de este programa para la recuperación y conservación del patrimonio documental de los municipios.

Sánchez subrayó que "cada documento que recuperamos es una parte de nuestra memoria colectiva, que vuelve a estar al alcance de los ciudadanos y de los investigadores". En este sentido, añadió que "el programa Restauradoc demuestra que el trabajo conjunto entre la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos es clave para preservar la historia de nuestros municipios y garantizar su transmisión a las generaciones futuras".

En la campaña 2025-2026 se han restaurado catorce documentos datados entre los siglos XIV y XX, pertenecientes a los ayuntamientos de Abanilla, Beniel, Blanca, Caravaca de la Cruz, La Unión, LorcaLorquíSan Javier y Totana.

Entre los documentos recuperados se encuentran piezas de gran valor histórico, como el traslado de las ordenanzas de la ciudad de Córdoba, realizado a petición del concejo de Lorca en 1313, una carta de la reina doña Juana sobre la venta de lanas a la misma ciudad fechada en 1514, o una bula del papa Urbano VIII concedida a Caravaca de la Cruz en 1629.

También se han restaurado las Ordenanzas de montes de Blanca (1750), cuadernillos de escrituras notariales de Totana (1583-1584), autos relativos a cobranzas de rentas y levas de soldados de Abanilla (1642-1656), así como libros de actas municipales de Beniel (1834) y Lorquí (1887), el censo de población de La Unión de 1910 y el proyecto de construcción de escuelas de niños y niñas de San Javier de 1905.

El director general destacó que "estos documentos no solo tienen un enorme valor histórico, sino que también reflejan la evolución institucional, social y económica de nuestros municipios a lo largo de los siglos".

Más de 150 documentos recuperados desde 2008

Desde la puesta en marcha del programa 'Restauradoc' en 2008, un total de 151 documentos pertenecientes al patrimonio documental de ayuntamientos de la Región de Murcia han sido recuperados gracias al trabajo del taller de restauración del Archivo General.

El laboratorio del Archivo General cuenta con medios técnicos especializados para la conservación y restauración de documentos históricos y es el único de su especialidad en funcionamiento en la Región de Murcia, realizando labores de conservación preventiva y restauración en materiales documentales, bibliográficos y fotográficos elaborados en soportes celulósicos, como el papel, y proteínicos, como el pergamino.

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Patricio Sánchez afirmó que "proteger el patrimonio documental es también proteger la memoria de nuestros pueblos, porque en estos documentos está escrita la historia de la Región de Murcia".