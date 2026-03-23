El PSOE reclamará en la Asamblea Regional que el acueducto entre Zarzadilla de Totana y Lorca sea BIC

La Asamblea Regional debatirá próximamente acerca del futuro del acueducto de Zarzadilla de Totana. Y lo hará de la mano del Partido Socialista que, a través de la diputada Marisol Sánchez, llevará al Pleno autonómico una propuesta con el objetivo de reactivar el expediente iniciado en 2021 para su declaración como Bien de Interés Cultural en categoría de Sitio Etnográfico. No obstante, la catalogación del acueducto no será el único objetivo de los socialistas.

Según detallaba la diputada, que comparecía junto a la concejal del Grupo Municipal Socialista en Lorca, Nines Mazuecos, la culminación del proceso permitiría financiar la restauración de la infraestructura hidráulica a través de la subvención del 2% cultural que prevé el Ministerio de Cultura del Gobierno de España.

Parte del acueducto de Zarzadilla de Totana. / Daniel Navarro

"Es inadmisible que una infraestructura de mampostería y sillería, que ha salvado desniveles durante siglos, esté siendo destruida por la inacción administrativa y la falta de vigilancia" señalaba Marisol Sánchez, en referencia tanto al mal estado a nivel general del acueducto como a los daños provocados en los últimos meses como consecuencia de la construcción de una planta de biogás en la zona de Barranco Hondo.

Joya de la ingeniería

Construido en el siglo XVII y proyectado por Juan de Escofet, el acueducto era calificado por las socialistas de "joya de la ingeniería hidráulica", a la vez que recordaban que el inicio de los trámites para declararlo como BIC se llevaba a cabo durante el mandato corporativo liderado por Diego José Mateos. "Desde el Ayuntamiento de Lorca hicimos los deberes: enviamos la documentación técnica y el aval histórico a la Dirección General de Bienes Culturales. Sin embargo, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y el Gobierno Regional del PP con Fernando López Miras ha mantenido este expediente 'durmiendo el sueño de los justos durante cuatro años'", criticaba Sánchez Jódar.

Vista del acueducto desde la carretera C-9. / Daniel Navarro

Unas palabras que avalaba la edil lorquina Nines Mazuecos, quien ahondaba en los beneficios que la culminación del expediente podría traer. "Se trata de una riqueza patrimonial de Lorca, de un activo turístico y cultural que no se puede permitir perder. La declaración como BIC no es un capricho burocrático; es la herramienta legal que permitiría trabajar seriamente en su recuperación y puesta en valor como atractivo dinamizador de nuestro extenso territorio", afirmaba.

En cuanto al contenido de la moción, las socialistas concretaban que buscará "exigir al Gobierno de la Región de Murcia que agilice de forma urgente todos los trámites necesarios para que se haga efectiva la declaración del Acueducto de Zarzadilla de Totana como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Sitio Etnográfico".