Pascual Gil: “Caravaca es tierra de pasos: pasos de peregrinos, pasos de buscadores, pasos de quienes llegan heridos, pasos de quienes regresan agradecidos"

El carmelita Pascual Gil era el encargado de pregonar la Semana de Pasión en la Ciudad Santa del Noroeste murciano. Una ciudad de la que el pregonero fue prior del convento, que fundará San Juan de la Cruz.

Gil explicó que “Este año, Caravaca se dispone a revivir no solo una tradición, no solo una memoria, no solo un legado recibido de nuestros mayores, sino el Misterio mismo del Amor que se entrega, del Dolor que redime y de la Vida que vence para siempre a la muerte”. Sobre la Caravaca puso de manifiesto que “se reviste de una luz especial, de una hondura singular, de una gracia que parece venir de lejos y de muy adentro. Celebramos trescientos años de la canonización de San Juan de la Cruz y cien años de su proclamación como Doctor de la Iglesia”.

Gil Almeda recordó su infancia y juventud siendo cofrade en su Alcantarilla natal

Gil Almela recordó su infancia y juventud siendo cofrade en su Alcantarilla natal, “un niño que aprendió la fe no en los libros, sino en las calles y en la parroquia de su pueblo: en el olor a cera, en el repique de las campanas, en el sonido hondo de los tambores, en la emoción de las procesiones, en la acogida de los salones parroquiales, en los grupos de mi comunidad juvenil de la parroquia de San Pedro Apóstol”.

También recordó las Fundaciones de San Juan y Santa Teresa en la población del Noroeste murciano

También recordó las Fundaciones de San Juan y Santa Teresa en la población del Noroeste murciano, “hoy llego hasta esta ciudad santa de Caravaca, atraído por la fuerza de la Santísima y Vera Cruz, como andariego, como peregrino, como hermano, como quien viene a beber de la misma fuente donde bebieron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz”.

Para el carmelita, un pregón de Semana Santa es un “llamado a la contemplación, una invitación al silencio, un recordatorio de la esperanza, un camino hacia la Cruz y hacia la Vida, hacia la Resurrección”.

Durante su pregón, también recordó este año tan especial para San Juan de la Cruz, donde se cumple el 300 aniversario de su canonización y el centenario de su nombramiento como doctor de la iglesia. Asimismo, puso en valor las Cofradías como el corazón donde radica la tradición.

Que la Cruz que nos preside sea faro para los que buscan, consuelo para los que sufren, paz para los que luchan, alegría para los que esperan Pascual Gil — Pregonero Semana Santa Caravaca 2026

Pascual Gil concluyó con una llamada a la esperanza, “que la Cruz que nos preside sea faro para los que buscan, consuelo para los que sufren, paz para los que luchan, alegría para los que esperan”.

El pregonero fue presentado por Javier Celdrán quien lo definió como “un nombre que en Caravaca se pronuncia con cariño, con respeto, con una gratitud que no se improvisa, Fray Pascual Gil Almela, nuestro pregonero”, en este sentido destacó que “permítanme que lo diga desde el principio con claridad y sin rodeos, para mí es un honor inmenso e inmerecido presentarlo, porque el pregonero que hoy nos reúne no viene de paso, viene con la huella de quien ha caminado y camina esta tierra, la ha querido y quiere, la ha servido y sirve y se ha dejado querer”.

Javier Celdrán fue el encargado de presentar al pregonero / Enrique Soler

Celdrán recordó que conoció a Fray Pascual hace ya unos diez años, cuando era consejero de Cultura y el prior de los Carmelitas Descalzos en esta tierra santa. “Y como ocurre con las personas verdaderamente importantes, no hizo falta demasiado tiempo para comprender que estaba ante alguien especial”, puso de manifiesto Javier Celdrán quien destacó que “hay pocas personas que convencen por lo que dicen y hay personas, como él, que te atrapan por cómo miran, cómo escuchan, y su forma de ser”.

Nueva carraca

Bendición de la nueva Carraca / Enrique Soler

Durante el acto se bendijo la carraca, que más de sesenta años después se volverá a instalar en el campanario de la Torre del Salvador, donde estuvo la anterior hasta su desaparición a final de los años cincuenta, para sonar cuando callen las campanas por la muerte de Jesucristo. Este instrumento ha sido realizado con la colaboración económica de la empresa Maquinaria Caravaca que lo ha donado a la Cofradía de la Vera Cruz y que quedará en depósito en la parroquia de El Salvador. Tanto el presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, Juan Esteban Piernas, como el hermano mayor, Jesús López Baquero, agradecieron la colaboración para recuperar este elemento de la memoria sonora de la ciudad.

El pregón estuvo arropado por un concierto de marchas procesionales interpretado por la Agrupación Musical ‘Caravaca de la Cruz’, bajo la dirección de Víctor Manuel Rodrigo. El programa musical se inició con el estreno de la composición «El triunfo de la Cruz', una adaptación para banda compuesta por José Eduardo Guillén sobre el himno a la Vera Cruz que se canta en la basílica durante las celebraciones más importantes.

Concierto de marchas de Semana Santa / Enrique Soler

Por último, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, felicitó a la Agrupación de Cofradías por “impulsar la Semana Santa de la forma que lo está haciendo”, así como al pregonero “agradecerle el pregón y tantos años de servicio en Caravaca”, destacando en este sentido que “hemos conseguido, muchas cosas también por el patrimonio de este pueblo y por esa huella indeleble de San Juan de la Cruz y Santa Teresa y que hoy han impregnado el pregón de Semana Santa”.

Vía Crucis al calvario

Vía Crucis al Calvario de Caravaca / La Opinión

A pesar del frío reinante el pasado viernes (Viernes de Lázaro), alrededor de 250 personas se dieron cita para acompañar al Cristo de las Ánimas, recuperado una tradición perdida de la Semana Santa caravaqueña, como es el Vía Crucis Penitencial al Calvario.

La comitiva partió de la Iglesia de las MM Clarisas a las nueve de la noche, a la luz de las antorchas, con multitud de representantes de las diferentes asociaciones religiosas de nuestra localidad, que también formaron parte de este Vía Crucis dando lectura a una estación. Participaron: Madres Clarisas, Cofradía de la Concepción y Cristo de la Misericordia, Feligreses de San Francisco, Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Feligreses de la Parroquia de la Concepción, Cofradía de San Juan Evangelista, Feligreses de la Parroquia de El Salvador, Cofradía de Nuestra Señora de Los Dolores, Hermanas de la Consolación, Hermandad de María Santísima de la Cruz, Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, Padres Carmelitas, Cofradía del Santísimo Cristo de Los Voluntarios y Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz. Todas las estaciones estaban marcadas por mediación de carteles realizados y portados por los niños de catequesis de primera comunión. El Vía Crucis estuvo presidido por David Martínez Robles, Vicario Episcopal de la Zona de Caravaca-Mula y Párroco de la Parroquia del Salvador.

Fueron muchos momentos de recogimiento y emoción, donde cada participante buscaba en el silencio y las oraciones, una reflexión en su interior, llegando el momento más emocionante a la llegada al Calvario cuando se presentaba al Cristo de las Ánimas su pueblo, el pueblo de Caravaca y se le pedía que velara por él.

Al terminar el Vía Crucis, todo aquel que quiso pudo acceder a la “Ermita de la Reja” para poder mostrar una señal de respeto y devoción al Cristo de las Ánimas.