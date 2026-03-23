La nueva acera entre el Parque del Deporte y Veneziola completa la conexión peatonal de La Manga

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo ha visitado las obras de conexión de tramos de acera y paseo marítimo que se están realizando en La Manga del Mar Menor, entre el tramo que va del nuevo Parque del Deporte hasta Veneziola.

"Se trata de 2,1 kilómetros de acera con los que se completará la conexión peatonal de toda La Manga", ha explicado José Miguel Luengo, según han informado desde el Consistorio.

Las obras, que estarán finalizadas dentro de un mes, han consistido en la construcción de una acera iluminada de entre 2 y 2,30 metros de ancho y han supuesto una inversión de 637.502,75 euros, financiadas a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino San Javier, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation.

José Miguel Luengo que ha acudido acompañado por la concejala de Turismo y Playas, Estíbaliz Masegosa y el alcalde pedáneo de La Manga, José Guerrero, entre otros representantes municipales, ha explicado que la obra incorpora nuevas tecnologías en construcción como adoquines drenantes, que contribuirán al drenaje de aguas pluviales de la Gran Vía.

Noticias relacionadas

La actuación incluye nuevo alumbrado público en todo el tramo "que también mejora la seguridad vial tanto del peatón como de los vehículos", ha explicado el alcalde de San Javier que se mostró satisfecho con el ritmo y el resultado de las obras y anunció la continuidad en nuevas obras de mejora en La Manga del Mar Menor.