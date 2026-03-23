Medio millar de efectivos garantizarán una Semana Santa segura en Lorca

Unos 500 efectivos conformarán el dispositivo especial de seguridad y emergencias que, con motivo de la llegada de la Semana Santa, se pondrá en marcha en Lorca. Unas celebraciones que, según indicaba el alcalde, Fulgencio Gil, tras celebrarse la Junta Local de Seguridad, se prevén "históricas gracias al más de medio millón de personas asistentes que se estima, entre lorquinos y visitantes".

Durante el encuentro, presidido por el primer edil, tomaban parte representantes de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, y los mandos y responsables de los distintos cuerpos que estos días integrarán este plan especial: Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y Servicio Municipal de Emergencias, además de otras áreas implicadas. "Se adaptará a las distintas fases de celebración, además de a los días y horarios clave y aquellos espacios de mayor afluencia de público, con especial atención a la señalización y la movilidad, tanto de personas como de vehículos, incluyendo nuestras pedanías", resumía Gil Jódar.

Fulgencio Gil durante su comparecencia ante los medios de comunicación. / L.O.

Unas palabras que se complementaban con los datos aportados por fuentes municipales, que cifraban el número de servicios en más de un millar a cargo de efectivos pertenecientes a: Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y seguridad privada, Servicio de Emergencias Municipal, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, Cruz Roja, ambulancias y 061; además de tener el apoyo de técnicos del servicio eléctrico municipal, LIMUSA y Aguas de Lorca.

En el dispositivo, además, se movilizarán cerca de 90 vehículos, entre seguridad y emergencias, además de cámaras de videovigilancia, drones, también con visión nocturna y cámara térmica, nuevos chalecos y la unidad equina de la Policía Local. Asimismo, habrá sistema de megafonía para avisos e información, con una unidad junto al Puesto de Mando Avanzado del Servicio de Emergencias-Protección Civil, ubicado junto a la tribuna presidencial, con enlace satelital permanente, lo que permite garantizar la operatividad de las comunicaciones con el 112.

Representantes de los distintos cuerpos que tomarán parte en el dispositivo durante la reunión. / L.O.

"Además, contamos con un informe favorable del 061 sobre la idoneidad del despliegue sanitario que se hace para la Semana Santa de Lorca, siendo uno de los pocos municipios que cuentan con esta aprobación específica", destacaba el alcalde.

Cobertura total

"El operativo contempla tres ejes esenciales en función de los actos previstos en casco urbano, principalmente en la fase central: Corredera-Nogalte, Santo Domingo-Lope Gisbert-Óvalo y Avenida Juan Carlos I. Concretamente, se verán refuerzos en Cuesta de San Francisco y Nogalte (días de desfile), Juan de Toledo y Lope Gisbert (serenata azul), Santo Domingo (noche del Jueves Santo)", detallaba Gil Jódar, quien recalcaba que el mismo también llegará hasta las pedanías.

En cuanto a las diferencias con respecto a otros años cabe destacar que, una vez culmine el desmontaje de las tribunas, se establecerán medidas especiales de circulación en la avenida Juan Carlos I, puesto que los días 6 y 7 de abril se llevará a cabo su repintado integral.

Imagen de archivo del proceso de instalación de las tribunas para la Semana Santa de Lorca. / Daniel Navarro

Modificaciones del tráfico

En cuanto a la circulación de vehículos, se señalizarán en todo momento los cortes y desvíos, que pueden consultarse en la web del Ayuntamiento. Para facilitar la circulación y minimizar los efectos de las obras del soterramiento, se procurará el doble sentido a la Travesía Ramón y Cajal, con retirada de pinotes y creación de apartaderos para el acceso de vecinos, usuarios y carga y descarga. También se autorizará el acceso de ambulancias y usuarios al servicio de urgencias de Santa Rosa de Lima por el Callejón de los Frailes y Carril de Caldereros.

Fulgencio Gil junto a los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil. / L.O.

Entre las medidas adicionales al dispositivo de seguridad, Fulgencio Gil destacaba la puesta en funcionamiento de 32 zonas de aparcamientos con más de 12.200 plazas disponibles, así como la instalación de un ‘Punto Seguro’ contra agresiones sexuales. En este caso, estará vigente entre de 18 a 23 horas en San Mateo los días de procesión, es decir: Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo.

Además, como años anteriores, se contemplan medidas conforme al nivel de alerta 4 antiterrorista, para los despliegues y colocación táctica de vehículos en zonas de acceso y concentraciones de público.