Archena busca atraer al turista madrileño con una campaña de promoción y descuentos en el balneario

El Ayuntamiento de Archena ha presentado este lunes en Madrid la campaña de promoción turística 'Archena, te lo receta Madrid', una iniciativa con la que busca reforzar su posicionamiento en la capital y consolidarse como uno de los principales destinos de bienestar de España.

El acto ha tenido lugar en el Salón Real de la Casa de la Panadería y ha estado encabezado por la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, junto a la concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo. La campaña está dirigida especialmente al público madrileño, principal emisor de turistas nacionales hacia el municipio.

Salud, descanso y naturaleza

La acción promocional pone el foco en el modelo turístico sostenible de Archena, destacando su oferta como destino de salud, descanso y naturaleza. En este contexto, se ha anunciado un descuento del 15% para los visitantes madrileños en el Balneario de Archena, considerado el principal motor turístico local y reconocido durante cinco años consecutivos como el mejor balneario de España.

Este complejo termal, situado junto al río Segura, cuenta con más de 200.000 metros cuadrados y es un referente nacional e internacional por sus aguas mineromedicinales y programas de bienestar. La oferta turística se completa con más de 850 plazas hoteleras y niveles de ocupación que alcanzan el 85% de media anual, llegando al 100% en momentos puntuales.

120.000 visitantes en 2024

Los datos turísticos reflejan la fortaleza del destino: en 2024 se superaron los 120.000 visitantes y las 180.000 pernoctaciones, con una tendencia al alza durante 2025. Además, Archena cuenta con 39 servicios distinguidos con el sello SICTED, así como reconocimientos como la Q de calidad, la S de sostenibilidad y dos banderas de senderos azules.

La campaña, que se desarrolla entre el 16 y el 29 de marzo, tendrá una amplia presencia en Madrid a través de soportes publicitarios en zonas de gran afluencia como Gran Vía o el paseo de la Castellana, así como en estaciones de metro y líneas de autobuses de la EMT, con el objetivo de impactar directamente en la vida cotidiana de los madrileños.

Durante la presentación, la alcaldesa ha subrayado la importancia de Madrid como mercado prioritario y ha destacado que Archena ofrece "una experiencia de bienestar a un corto viaje de la capital". Asimismo, ha enmarcado esta iniciativa dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, dotado con una inversión de 3,2 millones de euros.

Entre los proyectos incluidos en este plan destacan Archena Río, centrado en la mejora del entorno del río Segura, y la rehabilitación del Centro de Recepción de Turistas (CERTA), ubicado en el Balneario, que se convertirá en el principal punto de acogida vinculado al turismo de salud.

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La campaña forma parte de las acciones financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos Next Generation EU, y busca consolidar un modelo turístico basado en la calidad, la sostenibilidad y la diversificación de la oferta.