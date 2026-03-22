Los regantes de Lorca sacan músculo ante la incertidumbre del trasvase

El Día Mundial del Agua tiene en lugares como Lorca un significado especial. Fuente de riqueza, es un bien que permite el desarrollo de un amplísimo sector primario, siendo uno de sus máximos exponentes la Comunidad de Regantes del municipio. Un ente que, como no podía ser de otra manera, elegía una efeméride tan señalada para celebrar su Asamblea Anual en un conocido salón de celebraciones de la Ciudad del Sol.

"Hemos hecho coincidir la Asamblea General de la comunidad Regantes de Lorca con el Día Mundial del Agua y creo que nos tiene que servir a todos para reflexionar un poco y saber la importancia que tiene el agua, no solo para la agricultura, no solo para la ganadería. El agua es vida y el agua es futuro y hoy un día muy importante para nosotros", significaba el presidente de la entidad, Juan Marín Bravo.

Sara Rubira, Juan Marín y Fulgencio Gil, en los momentos previos a la asamblea. / L.O.

Y es que, ni más ni menos que 25.000 hectáreas son las que de una forma u otra tenían representación en el encuentro de este domingo. Unos terrenos que seguirán siendo objeto de inversiones en los próximos meses. "La Comunidad de Regantes tiene que seguir modernizándose. Cada vez tenemos que plantar más con menos recursos, cada vez tenemos que producir de una manera más sostenible, cada vez tenemos que producir con recursos que son escasos y muy caros", apuntaba el líder de la entidad quien, en este sentido, ponía de manifiesto el malestar de los regantes en relación con las últimas noticias al respecto del trasvase.

"Estando a día de hoy España inundada por los cuatro costados hay aguas superficiales suficientes. Que estemos limosneando ahora mismo 200 hectómetros cúbicos de agua [...] no tiene sentido en un país como España", sentenciaba, para terminar reclamando nuevos recursos e inversiones que permitan sustituir aquellos que se quieren limitar, es decir, el citado trasvase Tajo-Segura y los acuíferos.

Cuentas millonarias

En el transcurso de la sesión se aprobaban las cuentas del ente comunal, que para este año que ascienden a 25,8 millones de euros, 300.000 menos que en el periodo anterior. Según se destacaba en la asamblea, durante el presente periodo se llevará a cabo la construcción de la balsa de regulación La Galera y los muros del brazal de Matapollo. Asimismo, está prevista la construcción de una red de bombeo y distribución en el paraje de Turbinto, donde serán modernizadas unas mil hectáreas, y se iniciarán los trámites para la construcción de la nueva balsa en la diputación de Aguaderas.

Uno de los instantes de la sesión. / L.O.

Apoyo gubernamental

Para mostrar su respaldo al sector primario de Lorca, representantes del Gobierno regional y local acudían a la llamada de los regantes. En representación la Comunidad era la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, quien se desplazaba hasta la Ciudad del Sol, donde aprovechaba para poner en valor "el trabajo que realizan las comunidades de regantes de la Región de Murcia por ser más eficientes y reducir el consumo de agua".

A este respecto, la mandataria autonómica destacaba que en la Región de Murcia el 87 por ciento del regadío se ha modernizado y es localizado. Supera en este aspecto la media nacional en un 30 por ciento. "Esta misma semana hemos estado en el embalse de La Torrecilla, donde se ha instalado una planta solar flotante con la que se reducirá considerablemente la factura de la luz de esta comunidad de regantes. Instalaciones que hemos apoyado desde el Gobierno regional con más de 12 millones de euros en ayudas para la modernización y eficiencia energética de la que se han beneficiado más de 43.000 agricultores" añadía la consejera.

Sara Rubira, antes de la Asamblea junto a Juan Marín, Ángel Meca y Fulgencio Gil. / L.O.

Durante su intervención, además, la titular de Agua reclamaba "una auténtica planificación nacional en materia de agua con la que se pongan soluciones reales a los problemas que tienen los regantes" en lugar de la incertidumbre que enfrentan en los últimos tiempos.

En alerta

Por su parte el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, tampoco faltaba a la cita, que aprovechaba para alertar de la "grave situación que padece el campo lorquino" debido a la proliferación de plagas y a la falta de agua. Una falta que no se entiende cuando la reserva hídrica española se encuentra en su máximo nivel "desde hace 12 años". Así las cosas, el primer edil criticaba las últimas decisiones en materia de agua tomadas por el Gobierno de España, como el aumento del caudal ecológico del Tajo "que solo beneficia a Portugal, mientras en el sureste español la falta de agua acabará con la Agricultura, incrementará el riesgo de incendios forestales y aumentará las posibilidades de inundaciones".

Fulgencio Gil se dirigía a los presentes durante el acto. / L.O.

"Hay que defender lo nuestro, lo de nuestra tierra, lo que nos da de comer, como he dicho siempre, por encima de todo y de todos", proclamaba el regidor, que también reclamaba soluciones para la plaga de pulgón. Del mismo modo, Fulgencio Gil mostraba su rechazo absoluto a las nuevas Zonas de Flujo Preferente –que también eran rechazadas recientemente en la Asamblea Regional– para terminar pidiendo su suspensión "hasta que no se ejecuten las obras del Plan de Defensa de Inundaciones".