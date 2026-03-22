La primera misa jubilar de Abanilla se vive con la devoción esperada
La Iglesia de San José, con motivo de su onomástica, acoge la celebración litúrgica el mismo día en el que se celebra la puja por los cargos de la Hermandad de la Santa Cruz
El pasado jueves se celebró la primera misa jubilar en Abanilla tras la apertura oficial del pasado 1 de febrero. Una misa solemne por el día del patrón de la parroquia, San José. Porque aunque patrona es la Santa Cruz, San José se encuentra muy ligado históricamente a la localidad Abanilla y sus tradiciones.
Un día de San José convertido en jubilar si entendemos que es el día en el que la Hermandad de la Santísima Cruz celebra su asamblea ordinaria, en la que se ofrecen las cuentas y se aprueba tanto el presupuesto como los proyectos venideros.
Un día antes, a modo de ‘aperitivo’, la Iglesia de San José acogió a las 20:00 horas los Oficios de Tinieblas, una de las ceremonias más sobrecogedoras de la liturgia de Semana Santa, donde la música polifónica acompañó un ritual de progresiva oscuridad cargado de simbolismo espiritual. Todo ello de la mano de Cantoría, conjunto vocal especializado en la interpretación de la polifonía del Siglo de Oro ibérico y dirigido por Jorge Losanat.
Una fecha, la del pasado jueves, marcada también por uno de los ‘rituales’ más respetados y esperados de la localidad, la puja por los títulos de la propia Hermandad. Unos títulos que serán los protagonistas de las fiestas patronales de mayo, al menos dentro del apartado de la Santa cruz. Entre estos cargos se encuentran los encargados de portar las tres varas delanteras y tres varas traseras del trono cada vez que la cruz salga en Romería o procesión; el portador/a del cetro que guía al trono y marca las levantadas o paradas de la cruz siempre que sale; los morteretes de las novenas de la Santa Cruz, que se celebran nueve días antes del 3 de mayo; el encargado de quitar y poner el bastón de mando de alcaldesa perpetua, cada vez que sale la cruz en trono; encargado de quitar y poner los tornillos de la cruz cuando se fijan al trono; encargado de tirar de la cinta de la granada el 3 de mayo, cuando la cruz sube a su ermita y se coloca en el balcón en la pila de agua donde la bendice; y cómo no, los capitanes de la Santa Cruz, uno de los títulos mas importantes; además de los guardianes y escoltas de la misma. También se puja por la cruz triunfante que procesionará en Semana Santa.
Títulos de la Hermandad
- Cruz Triunfante de Viernes Santo
- Nerea Amorós Guerrero
- Encargadas de tirar los morteretes
- Sandra Rivera e Isabel María Martínez
- Encargada de poner y quitar los tornillos del trono
- Eduarda María López Cutillas
- Encargada de portar la vara trasera derecha
- Dolores María Tomás Guardiola
- Encargado de portar la vara trasera central
- Francisco José Tovar Carrión
- Encargada de portar la vara trasera izquierda
- María Esther Marco Guardiola
- Encargada de portar la vara delantera derecha
- María Martínez Atienza
- Encargado de portar la vara delantera central
- Diego Ramón Rocamora Rivera
- Encargada de portar la vara delantera izquierda
- Josefa Martínez Ramón
- Encargadas de tirar de la cinta de la granada
- Isabel María Perea y Sandra Rivera
- Encargado de poner y quitar el bastón de mando
- Antonio Luis Guardiola Mellado
- Encargada de llevar el cetro
- Concepción Ruiz Lajara
- Capitanía
- José Ramón Cutillas Tenza
Todo lo recogido en la puja va destinado a ayudar a la Hermandad a elaborar sus fiestas y preservar su patrimonio. Pero, ¿por qué puja la gente? ¿Por protagonismo? En Absoluto. La gente puja por promesas. Promesas que en silencio se le hacen a la Santa Cruz y que cuando son correspondidas las familias, no solo abanilleras, cumplen con su pacto silencioso y pujan a voz alzada a grito de «100 euros más», o incluso «1.000 euros más» para cumplir con esas promesas prestas a cumplir. Promesas adquiridas de aquellos que no pudieron cumplirlas en vida y las dejan en herencia para sus familiares
Con todo eso se entiende que el pasado 19 de marzo fuese día jubilar. Una fecha en la que los peregrinos que se han acercado por su cuentan han podido adorar y besar la Santa Cruz, ganando la indulgencia en una misa solemne con misa cantada.
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