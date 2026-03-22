Paz y bien en la Semana Santa jumillana

El religioso franciscano, Fray Fernando Javier Fuertes Garrigós, natural de Villalonga (Valencia) ha sido el encargado de ofrecer el pregón de la Semana Santa de Jumilla, 2026 en la parroquia Mayor de Santiago. El pregonero, amigo de los frailes de Santa Ana del Monte, se ha referido a San Francisco de Asís y ha recordado las procesiones de la Semana Santa jumillana de la que ha dicho: “es el momento litúrgico más importante del año donde se celebra la muerte y resurrección de Cristo”.

Previo a la lectura del pregón ha tenido lugar la Solemne Eucaristía en la que el Consiliario de la Junta Central de Hermandades de Semana Santa, Manuel González de Larrosa ha destacado que la cuaresma es tiempo de "esperanza y penitencia" y, el pregón "un acontecimiento para vivir la fe cristiana".

En este acto se han impuesto las medallas a los nuevos representantes de pasos de la Junta Central de Hermandades de Semana Santa: Mariano García López de la Elevación de la Cruz de la Cofradía del Rollo; Miguel Olivares del Cristo de la Sed de Jesús Ante Herodes y Aurelio Soriano de la Virgen de la Amargura de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Ha asistido a este acto el Consejero de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de Murcia, Jorge García Montoro, acompañado del padre guardián del Convento Franciscano de Santa Ana del Monte, José María Roncero, junto a representantes políticos municipales y de la Junta Central de Hermandades de Semana Santa.