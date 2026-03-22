Mariano Visedo ensalza la Semana Santa pinatarense en un emotivo pregón

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar acogió el acto de recepción del pregonero de la Semana Santa 2026, Mariano Visedo, presidente de la Hermandad del Cristo del Mar Menor y figura clave en la historia reciente de la Semana Santa local.

El pregonero llegó al consistorio donde fue recibido por autoridades civiles y representantes de las distintas hermandades y cofradías que integran el Cabildo Superior, acompañado por el Tercio Romano Hermenegildo Fresneda. Tras los saludos, accedió al Ayuntamiento junto a la presidenta del Cabildo, Inmaculada Borbolla, y el alcalde, Pedro Javier Sánchez, donde se le impuso el escudo de la Villa y firmó en el libro de honor.

Durante el acto, el alcalde destacó la trayectoria de Mariano Visedo, subrayando su “compromiso, entrega y amor profundo por la Semana Santa”, recordando sus más de dos décadas al frente del Cabildo Superior de Hermandades y Cofradías, así como su papel fundamental desde 1991 como presidente de la Cofradía del Cristo del Mar Menor, contribuyendo al crecimiento y consolidación de esta tradición en el municipio.

La presidenta del Cabildo, Inmaculada Borbolla entregó a Visedo las pastas del pregón, tapas de encuadernación de gran valor artesanal que protegen el texto del pregonero.

Posteriormente, la comitiva se trasladó hasta el templo de la Santísima Trinidad, donde el pregonero ofreció un discurso cargado de emoción y conocimiento, recorriendo los momentos más representativos de la Semana Santa y profundizando en el sentido de ser cofrade.

A través de una reflexión íntima, Mariano Visedo planteó cuestiones sobre la vivencia de la fe, el significado de las procesiones y el valor de esta expresión pública de religiosidad, invitando a los asistentes a redescubrir el sentido espiritual y comunitario de una de las tradiciones más arraigadas de la localidad.

El pregón marca así el inicio de la Semana Santa pinatarense, una celebración que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a la devoción, la tradición y el patrimonio cultural del municipio.