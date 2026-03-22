Fallece un excursionista al desvanecerse en el Parque Regional Sierra de La Pila, Abarán

Un senderista que se encontraba en una ruta junto a otros compañeros en el parque regional de la sierra de la Pila —en Abarán— ha fallecido tras desvanecerse y quedar inconsciente. Al ver lo ocurrido, las otras personas avisaron a los servicios de emergencias.

El 112 señala que en las llamadas informaron de que habían estado realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) ante la posibilidad de que el hombre se encontrara en parada cardiorrespiratoria.

La zona de la sierra en la que estaban era fácilmente accesible para los vehículos, por lo que hasta el lugar se desplazaron agentes medioambientales de la zona, la Policía Local de Abarán, una ambulancia y la Guardia Civil.

Un mapa del 112 con la ubicación del hombre fallecido. / 112

Según comunica el 112, los agentes y sanitarios hicieron maniobras de reanimación para intentar revertir la parada cardiorrespiratoria. Sin embargo, no pudieron hacer nada más y la persona falleció en el lugar.