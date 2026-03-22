Accidente
Fallece un excursionista al desvanecerse en el Parque Regional Sierra de La Pila, Abarán
El senderista se encontraba en una ruta junto a otros compañeros cuando se desmayó
Un senderista que se encontraba en una ruta junto a otros compañeros en el parque regional de la sierra de la Pila —en Abarán— ha fallecido tras desvanecerse y quedar inconsciente. Al ver lo ocurrido, las otras personas avisaron a los servicios de emergencias.
El 112 señala que en las llamadas informaron de que habían estado realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) ante la posibilidad de que el hombre se encontrara en parada cardiorrespiratoria.
La zona de la sierra en la que estaban era fácilmente accesible para los vehículos, por lo que hasta el lugar se desplazaron agentes medioambientales de la zona, la Policía Local de Abarán, una ambulancia y la Guardia Civil.
Según comunica el 112, los agentes y sanitarios hicieron maniobras de reanimación para intentar revertir la parada cardiorrespiratoria. Sin embargo, no pudieron hacer nada más y la persona falleció en el lugar.
- La Reina Sofía estará el Viernes Santo en Murcia para ver la procesión de los Salzillos
- El Mar Menor recibe el doble de agua y nutrientes, lo que dispara la retirada de biomasa
- La borrasca 'Therese' pondrá a la Región de Murcia en riesgo de lluvias a partir del jueves Día del Padre
- El estado de los acuíferos del Segura empeora: tres masas de agua subterránea deterioran su situación
- El Arco Noroeste cierra un ‘trozo’ más del anillo exterior de circunvalación de Murcia con cuentas pendientes
- Aumenta la tensión en el campo murciano: El Ministerio autoriza dos productos contra el pulgón que no son eficaces
- La inauguración del tercer y último tramo del Arco Noroeste ya tiene fecha
- Día del Padre: ¿Qué tiendas y supermercados abren el 19 de marzo en la Región de Murcia?