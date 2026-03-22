Emergencias de Lorca se pone a punto para la tradicional revisión de fachadas pre-Semana Santa

El servicio de Emergencias de Lorca ya se prepara para la 'tradicional' revisión de fachadas que, de forma habitual desde los terremotos de mayo de 2011, se ejecuta en el casco urbano. Concretamente, los efectivos del Servicio de Emergencias Municipal y Protección Civil recibían una intensa formación sobre prevención de riesgos laborales en el uso de plataformas elevadoras y trabajos en altura, que podrán poner en práctica en los próximos días.

Y es que, según confirman fuentes municipales a esta Redacción, en breve darán comienzo las inspecciones tendentes a suprimir en gran medida el riesgo de desprendimiento de cascotes durante la Semana Santa, cuando la ciudad en general y el Casco Histórico en particular recibirá a miles de visitantes. En este sentido, la concejala de Urbanismo apuntaba que, debido a las últimas lluvias, se prestará especial atención a las construcciones que más hayan podido sufrir debido a la persistente presencia de agua.

Efectuadas por parte del personal de Protección Civil y Emergencias –en coordinación con los técnicos de Urbanismo–, en el transcurso de las operaciones se hará uso de plataformas elevadoras y camiones pluma, para conocer de cerca el estado de las cornisas y los materiales con riesgo de desprendimiento son retirados para evitar que puedan precipitarse a la vía pública.

"Hablamos de cascotes, tejas, cristales..., que pueden caer. Para ello se examinan cornisas, balcones, andamios, etc., con el objetivo de anticiparnos a cualquier posible incidencia. Son tareas constantes que se llevan a cabo por parte de los técnicos durante todo el año, pero con especial interés cuando hay acontecimientos donde se dan cita cientos de personas, como sucederá en Semana Santa", trasladaba recientemente el edil de Emergencias, José Martínez.

Técnicos de Emergencias revisan una fachada junto a la Capilla del Rosario, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

Del mismo modo, las citadas fuentes municipales señalaban que los propios vecinos son los que mejor pueden detectar las incidencias antes de que ocurran, permitiendo actuar de forma preventiva a los servicios consistoriales. A este respecto, cabe destacar que en esta ocasión las tareas se centrarán en la Plaza de España, calles Álamo, Corredera y Almirante Aguilar, la Plaza de Calderón de la Barca, la Plaza Arcoíris y la Glorieta de San Vicente, puntos críticos en lo que a tránsito se refiere.

También las carpas

Con la cercanía de la Semana Santa, recientemente se procedía a la instalación de las distintas carpas que, en caso de emergencia climática, permitirán a las distintas cofradías buscar refugio. Tal y como adelantó este diario, la superficie cubierta superará los 2.500 metros cuadrados, ubicándose las estructuras provisionales en puntos lo más cercanos posible a la avenida Juan Carlos I.

De hecho, en las calles Poeta Carlos Mellado, Presbítero Emilio García, Donantes de Sangre, y junto al Instituto de Educación Secundaria Ramón Arcas Meca, se iniciaban este sábado las operaciones, que eran supervisadas por el edil de Infraestructuras, Ángel Meca. "Están situadas estratégicamente para que las cofradías puedan proteger sus tronos y estandartes si se produjeran inclemencias meteorológicas durante su participación en los desfiles", apuntaba el concejal.

Una de las carpas instaladas en la calle Poeta Carlos Mellado. / L.O.

En relación con este asunto, Meca Ruzafa ponía de manifiesto las características generales de las carpas: "este año hemos aumentado la altura de la carpa de Donantes de Sangre hasta los cuatro metros y medio para que pueda albergar el trono de El Calvario, del Paso Morado, si tuviera que resguardarse bajo ella. Las carpas están diseñadas especialmente para atender las necesidades no solo en cuanto a tronos, sino también estandartes, banderas… y otros enseres. Permiten, cuando el tiempo está cambiante, poder ‘echarse a la calle’ sabiendo que pueden resguardarse rápidamente. Por ello, están situadas a uno y otro lado de la carrera secundaria y principal, con entradas y salidas a ambas calles, Lope Gisbert y avenida de Juan Carlos I, aunque lo ideal es que no tengamos que ocuparlas", terminaba.