Carmen Cascales: "La señal del cristiano es la Santa Cruz, y no hay más unión que esa"

¿Cómo se vive desde dentro la Puja de Cargos de la Hermandad de la Santísima Cruz, y qué la hace tan particular y especial?

La Puja se vive desde dentro con la misma expectación que para cualquier ciudadano, ya que ésta es abierta al público después de concluir la Asamblea de Hermanos, aunque sí que es verdad que una vez finalizada somos los primeros en saber realmente quién se ha ‘quedado’ cada título, pues no siempre el que puja es la persona que se lo adjudica. Eso es lo que la hace especial.

¿Cómo se explica el atractivo de Abanilla en cuanto a fe, cultura y tradiciones?

Pues queda claro que, después de cinco siglos, la fe, la cultura y la mayoría de tradiciones siguen prácticamente intactas y, si en algo han cambiado, siempre ha sido a mejor. Y guardando siempre su esencia.

¿Cuál ha sido su relación a la largo de su vida con la Hermandad, y qué cometidos tiene en la actualidad como su presidenta?

Mi relación con la Hermandad ha tenido varias etapas, ya que mi esposo fue también presidente, mi hijo Paje de Capitanes y mi padre hizo una Capitanía. Además, en los últimos años he pasado por ser Vocal, Secretaria y ahora actualmente Comisaria-Presidenta, por Decreto del señor Obispo. En cuanto a los cometidos, regir el día a día de la Hermandad junto a las personas que me acompañan en mi Junta Directiva, de acuerdo con lo que indican los estatutos.

‘La Cruz que nos une’ parece un lema más que acertado para innovar un Año Jubilar 2026 que hará historia en Abanilla, ¿no?

Pues sí, el lema ‘La Cruz que nos une’ es la identidad de este Año Jubilar. No olvidemos que la Señal del cristiano es la Santa Cruz. No hay más unión que esa.

¿Cómo le gustaría que se recordase su mandato a frente de la Hermandad?

A mí me gustaría pasar a la historia de la Hermandad como una Hermana más, que durante su mandato como Presidenta ha trabajado por honrar a la Patrona. Pero sé que, por las circunstancias que acontecen, además seré la Comisaria-Presidenta que estuvo en el Año Jubilar y no puedo más que decir que es un honor y un orgullo.