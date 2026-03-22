Archena abre su Semana Santa con un emotivo pregón de Carmen Alcolea en San Juan Bautista

Mari Carmen Alcolea pronunció este domingo el pregón de la Semana Santa de Archena en la iglesia de San Juan Bautista, arropada por la alcaldesa, Patricia Fernández, y el resto del equipo de gobierno. La pregonera ofreció un discurso cargado de emoción en el que destacó la importancia que la Semana Santa tiene en su vida, subrayando sus raíces familiares y la tradición que ha marcado su vínculo con estas celebraciones.

Durante su intervención, Alcolea agradeció al Cabildo Superior de Cofradías de Archena la confianza depositada en su elección como pregonera, poniendo en valor el esfuerzo colectivo de cofrades y vecinos por mantener viva una de las señas de identidad del municipio. Sus palabras conectaron con los asistentes, que llenaron el templo en un acto solemne que marca el inicio de los días grandes de la localidad.

Al término del pregón, la alcaldesa, Patricia Fernández, felicitó a la pregonera y destacó “la sensibilidad y autenticidad de un discurso que refleja el sentir de todo un pueblo”. Asimismo, añadió que “la Semana Santa de Archena es una expresión de fe, tradición y unión vecinal que seguimos impulsando con orgullo”, agradeciendo también la labor de las cofradías y de todos los archeneros que hacen posible esta celebración.