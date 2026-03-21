El sorteo del Día del Padre de la Lotería Nacional deja 1,3 millones de euros en Jumilla

La Lotería Nacional ha dejado 1,3 millones de euros en la administración número uno de Jumilla (Aljibico) que ha vendido una serie del primer premio para el número 34302 en el sorteo especial del Día del Padre. Cada uno de los diez afortunados se lleva un premio de 130.000 euros al décimo.

El primer premio ha estado muy repartido, además de Jumilla (Murcia) se ha consignado en Albacete, Figareo (Asturias), Torreblanca (Castellón), Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real); Iznajar (Córdoba), Las Palmas de Gran Canarias, Rivas-VaciaMadrid (Madrid), El Pinar (Santa Cruz de Tenerife), Onteniente (Valencia) y Benavente (Zamora).

El segundo premio, dotado con 250.000 euros al billete o serie, ha correspondido al número 73943 vendido íntegramente en Mollerusa (Lérida). Obtienen reintegro los décimos terminados en 2, 3 y 6.