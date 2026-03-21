Puerto Lumbreras da la bienvenida a la primavera con la cuarta edición de ‘El Puerto en Flor’

Puerto Lumbreras ha dado este viernes el pistoletazo de salida a la cuarta edición de ‘El Puerto en Flor’, una cita que combina comercio, gastronomía y actividades culturales para dar la bienvenida a la primavera. La inauguración ha contado con la presencia de la alcaldesa, María de los Ángeles Túnez, y del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, junto a la consejera de Agricultura, Sara Rubira; los directores generales de Competitividad y Calidad Turística y Artesanía, Eva Reverte y Rafael Gómez; la segunda teniente de alcalde y concejal de Comercio, Jermary Reinaldos; los presidentes de ASEPLU y Hostelum, Juan Gallardo y Cándido Morales; el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras, Gregorio González; y miembros del Gobierno regional, del equipo de Gobierno y de la Corporación municipal.

“Esta mañana, recibimos al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, para que sea el ‘padrino’ de esta cuarta edición de ‘El Puerto en Flor’ e inaugurar nuestra feria del comercio y la gastronomía y dar la bienvenida a la primavera en Puerto Lumbreras”, ha señalado Túnez.

La programación , que comenzó este jueves y se prolongará hasta el domingo, incluye catas, degustaciones gastronómicas, talleres, conciertos y arte floral. Como novedad, esta edición incorpora actividades deportivas y estrena un pórtico de entrada a la feria, realizado y donado por la empresa lumbrerense Hierros Martínez. “Desde ayer, y hasta el domingo, disfrutaremos de una amplia y extensa programación que incluye catas, degustaciones gastronómicas, talleres, conciertos, arte floral o por primera vez en esta edición también contaremos con actividades deportivas y, destacar que, estrenamos un pórtico de entrada a la feria realizado y donado por la empresa lumbrerense Hierros Martínez a quienes agradecemos inmensamente su aportación a la feria”, ha explicado la alcaldesa.

El municipio se ha preparado para la ocasión con cerca de 20.000 macetas en flor, donadas por la empresa Dümmen Orange. “Puerto Lumbreras está preparado para recibir a vecinos y visitantes, con cerca de 20.000 macetas en flor donadas por la empresa Dümmen Orange a quienes quiero agradecer su colaboración pues sin ellos la celebración de esta feria sería imposible. También a las floristerías de nuestro municipio: RyG Floristas, Floristería El Puerto, Inma Florista, Inma florista y una Flor en el Zapato que han decorado nuestras plazas y rotondas”, ha destacado Túnez.

Los espacios gastronómico y comercial también amplían su oferta en esta edición, con productos locales y promociones especiales. Además, la zona familiar incluye actividades y talleres dirigidos a los más pequeños. Entre las citas previstas, destaca la celebración este sábado de la I Flower Run, una prueba deportiva y solidaria cuya participación se realizará mediante la adquisición de una pulsera de 2 euros a beneficio de ADICA. “Los espacios gastronómico y comercial también crecen y podremos disfrutar de grandes productos locales y las mejores ofertas y en la zona familiar todo está preparado para hacer disfrutar a los más pequeños con multitud de actividades y talleres. Y mañana, sábado, disfrutaremos de la I Flower Run, una prueba que unirá deporte y solidaridad pues la participación será con la adquisición de una pulsera, con un precio de 2 euros, a beneficio de ADICA”, ha indicado.

La alcaldesa ha subrayado el papel de las entidades y empresas que colaboran en la organización del evento, entre ellas Dümmen Orange, Estrella de Levante, ASEPLU, Hostelum, Hierros Martínez, el Gobierno regional —a través de las direcciones generales de Competitividad y Calidad Turística y Artesanía y el Instituto de Turismo de la Región de Murcia—, la Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras, así como los establecimientos comerciales y hosteleros participantes. “Insistir en el agradecimiento a todas las entidades y empresas que hacen posible que celebremos esta feria de bienvenida a la primavera”, ha señalado.

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Por último, Túnez ha animado a vecinos y visitantes a participar en esta cita. “Invitar a todos los lumbrerenses a que llenen las calles de Puerto Lumbreras esos días, a que participen y disfruten de la amplia programación preparada para esta cuarta edición de ‘El Puerto en Flor’ y a turistas de otros municipios de la Región y de otras provincias a que vengan y conozcan Puerto Lumbreras, que disfruten de nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y nuestro turismo”.