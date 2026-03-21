La nueva comisaría de Alguazas podrá entrar en funcionamiento después de verano

El Gobierno regional ha concedido una subvención de 223.102 euros al Ayuntamiento de Alguazas para financiar las obras de adaptación de la planta baja del edificio del consultorio local del Barrio del Carmen para albergar las nuevas dependencias de Policía Local.

La licitación del proyecto se llevará a cabo el próximo mes y las instalaciones podrán estar en funcionamiento después de verano.

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, que hoy visitó, acompañado por el alcalde, José Gabriel García Bernabé, el edificio donde se habilitará la comisaría, explicó que estas ayudas se enmarcan en el objetivo de la Comunidad de que “todos los municipios de la Región cuenten con infraestructuras adecuadas para sus cuerpos policiales”.

De esta forma, “reforzamos el apoyo a los ayuntamientos en materia de seguridad y coordinación de policías locales, contribuyendo a mejorar las condiciones de trabajo de los agentes y a garantizar una prestación eficaz y homogénea del servicio en toda la Región de Murcia”.

La construcción de la nueva comisaría forma parte de las actuaciones impulsadas en torno a la estrategia ‘Región de Murcia + Segura’ del Gobierno regional, que ha permitido al Ayuntamiento de Alguazas recibir 867.000 euros durante los años 2024 y 2025 para reforzar la seguridad en el municipio.

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De esta cantidad, 223.102 euros se han invertido en las dependencias policiales, 504.891 euros tuvieron como objetivo contribuir a financiar los gastos de personal de la plantilla y 56.000 euros se emplearon en la compra de un vehículo todoterreno preparado para incrementar la vigilancia en las zonas diseminadas y alejadas del núcleo urbano. Los 83.064 euros restantes se destinaron a la adquisición de medios materiales para el cuerpo, entre ellos, un dron, armas reglamentarias y una cámara lectora de matrículas. Además, el Ayuntamiento tiene previsto comprar otro vehículo policial.