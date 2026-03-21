La fase comarcal de la Olimpiada Matemática reúne en Lorca a más de un centenar de alumnos

El Campus Universitario de Lorca se convertía este sábado en un centro matemático de primer nivel. Lo hacía de la mano de la fase comarcal de la Olimpiada Matemática de la Región de Murcia, que llega a su trigesimosexta edición. En la convocatoria se daban cita más de 120 alumnos de 6º de Primaria y de 2º de ESO de colegios e institutos de Águilas, Aledo, Lorca, Mazarrón, Puerto Lumbreras y Totana.

Así lo explicaba el concejal de Talento Joven, Antonio David Sánchez Alcaraz, quien señalaba: "se trata de un certamen anual en torno a la resolución de problemas lúdicos de matemáticas que organiza la Sociedad de Educación Matemática de la Región de Murcia".

Decenas de alumnos y alumnas tomaban parte en la competición. / L.O.

Consta habitualmente de dos fases, una comarcal, con tres sedes: Cartagena, Lorca y Murcia; y una fase regional, que va rotando ente las sedes. "Este año no solo se celebra en nuestra ciudad la fase comarcal, sino también la regional. En esta última, participarán los 20 primeros clasificados en cada nivel en la fase comarcal. Y los tres primeros seleccionados en cada nivel representarán a la Región de Murcia en las Olimpiadas Matemáticas Nacionales, que cada año organiza la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas", detallaba el edil.

La siguiente, en mayo

Tras la fase comarcal, de la jornada de este sábado, se celebrará la regional, que tendrá lugar el sábado, 16 de mayo. "En ella participarán los 20 finalistas de cada nivel y, de entre ellos, se seleccionará a los 3 participantes en la octava Olimpiada Matemática Nacional Alevín, para alumnos de 6º de Primaria, que tendrá lugar en Barcelona. Y los 3 participantes en la treinta y seis Olimpiada Matemática Nacional Junior, que se celebrará en Lugo, para alumnos de 2º de ESO, ambas convocadas por la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas" añadía.

El edil de Talento Joven, Antonio David Sánchez, visitaba la prueba. / L.O.

Entre los principales objetivos de los eventos de este tipo, Sánchez Alcaraz apuntaba: "estimular a los alumnos para que desarrollen las habilidades matemáticas que poseen, descubriendo o aumentando su afición por la resolución de problemas y la satisfacción por superar retos intelectuales de carácter lógico-matemático, pero también fomentar las relaciones entre el profesorado de Matemáticas de nuestra Región, especialmente entre las etapas de Primaria y Secundaria Obligatoria".