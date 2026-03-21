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Gastronomía

Alcantarilla inaugura 'Con-Fusión', un espacio gastronómico con chefs y establecimientos de hostelería

Además de la gastronomía, las jornadas 'Alcantarilla en Conserva' ofrecen talleres de cocina familiar, showcookings y mesas redondas sobre la tradición conservera, con la colaboración del gobierno regional

Apertura del espacio gastronómico ‘Con-Fusión’ en el Parque del Acueducto.

Apertura del espacio gastronómico ‘Con-Fusión’ en el Parque del Acueducto. / Ayto. Alcantarilla

La Opinión

La Opinión

Las jornadas gastroculturales Alcantarilla en Conserva’ han comenzado con la apertura del espacio gastronómico ‘Con-Fusión’ en el Parque del Acueducto, en el que chefs y establecimientos de hostelería de la ciudad ofrecen sus productos de degustación en las once casetas instaladas.

Entre ellos se encuentran Rodi Fernández, de La Cavalica, Manolo Castro, de La Trastienda, y Alejandro Medina, del restaurante La Paz, además de establecimientos como el Parlamento Andaluz, Restaurante Antonio, Mondo Napoli, Jamón Suprem y un foodtruck de Estrella de Levante.

“Es un encuentro gastronómico, cultural y, sobre todo, de experiencias, abierto a todas las personas que quieran participar y acercarse a conocer Alcantarilla, la cuna de la conserva en la Región de Murcia”, explicó la alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, durante la inauguración junto con la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa.

Además, del espacio gastronómico, las jornadas cuentan con exposiciones, música, circo, grafiti, talleres de fotografía y collage, encuentros con chefs y una mesa redonda sobre la tradición conservera. También han tenido un showcooking de María Gómez, de Magoga, una mesa redonda sobre la tradición conservera en Alcantarilla y talleres degustación con José García de ‘El Alquimista’ y Teresa Vivancos de ‘Artesanía dulce’.

Para el resto del fin de semana hay programado un taller de cocina en familia con Freddy Salmerón, del Restaurante OXOX 131 y un taller en el que Mayte Marín, de Brava Kombucha, enseña cómo reaprovechar frutas y verduras a través de la fermentación.

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Estas jornadas son una iniciativa del Ayuntamiento de Alcantarilla en colaboración con el gobierno regional y el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM), bajo la marca 1001 Sabores Región de Murcia.

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