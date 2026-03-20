Reparto de juguetes y 'aparición' de la Bruja de Alcantarilla este sábado en Santomera

El Medio Año de los Moros y Cristianos de Santomera, fiestas declaradas de Interés Turístico Regional, vivirá este año una edición especialmente significativa con motivo del hermanamiento de estas fiestas con las de la Bruja de Alcantarilla. La programación del próximo 21 de marzo incorporará la participación destacada de esta celebración vecina, reforzando los vínculos culturales y festivos entre ambos municipios.

La Bruja llegará a Santomera como uno de los grandes atractivos de la jornada. Tras el tradicional izado de bandera en la plaza del Ayuntamiento, previsto a las 12:30 horas, tendrá lugar una representación de su aparición en el municipio, un acto simbólico que permitirá acercar al público santomerano una de las tradiciones más singulares de Alcantarilla.

La colaboración se prolongará durante la tarde con la participación de las peñas de las fiestas de la Bruja en el Desfile Informal del Medio Año Festero, que partirá a las 18:30 horas desde el parque Adolfo Suárez. En este desfile tomarán parte las 19 peñas alcantarilleras junto a más de medio millar de festeros, en un recorrido que contará además con espectáculos, animación, música y reparto de juguetes, consolidándose como uno de los actos más esperados de la jornada.

Este intercambio festivo tendrá continuidad en el mes de mayo, cuando una representación de las comparsas de Moros y Cristianos de Santomera participe en el desfile de las fiestas de la Bruja de Alcantarilla.

El hermanamiento permitirá compartir tradiciones, estrechar lazos entre ambos municipios y seguir impulsando la proyección cultural y turística de dos celebraciones profundamente arraigadas en la Región de Murcia.

Medio Año de los Moros y Cristianos

La programación del Medio Año Festero arranca este viernes con una de sus principales novedades: la inauguración de un mercadillo medieval en la plaza Borreguero Artés, que se celebra por primera vez.

Los más pequeños tendrán también un papel protagonista durante el fin de semana con ‘Gallineta en Familia’, una propuesta que se desarrollará el viernes por la tarde y el domingo por la mañana, ofreciendo talleres y actividades educativas, culturales y de ocio.

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El programa culminará el domingo con una comida de convivencia entre las seis comparsas de Moros y Cristianos de Santomera, poniendo el broche final a un fin de semana de celebración y convivencia festera.