PSOE y PP se enfrentan en Lorca a cuenta del "caos de tráfico" generado con la llegada de la Semana Santa

Si cada año la llegada de la Semana Santa supone graves alteraciones en el tráfico a lo largo y ancho de la ciudad de Lorca, desde el comienzo de las obras para la integración urbana del ferrocarril el colapso es aún mayor. Una debacle que se situaba en su punto más alto este viernes a primera hora de la mañana, cuando se cerraba la avenida Juan Carlos I y daban comienzo las labores de montaje de las tribunas para contemplar los Desfiles Bíblico-Pasionales.

Ante esta situación el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, José Ángel Ponce, presentaba un plan desarrollado por la formación líder de la oposición local, destinado a "evitar que la ciudad se convierta en un caos circulatorio". En este sentido, el concejal declaraba: "Lorca no puede ser una ciudad caótica y mucho menos en estos días donde somos referente internacional. El esfuerzo que hacen nuestras cofradías junto a miles de personas para que los desfiles luzcan no puede verse empañado por una ciudad colapsada, sin aparcamiento y con accesos bloqueados".

Material para el montaje en la avenida. / L.O.

Por un lado, los socialistas proponían tanto la habilitación estratégica de nuevas bolsas de aparcamiento público disuasorio en distintos puntos de la ciudad, como la apertura gratuita –hasta que termine el soterramiento– del parking situado tras el Centro de Desarrollo Local. Del mismo modo, el edil proponía crear "canales de comunicación actualizados y señalética clara que indique a los conductores tanto las vías alternativas al tráfico como las bolsas de aparcamiento disponible", así como una mayor coordinación con ADIF.

En referencia a la conexión urbana y con las distintas pedanías, Ponce Díaz reclamaba la gratuidad del transporte urbano durante los días principales de la Semana Santa, así como el establecimiento de autobuses lanzadera que conecten los barrios periféricos y las distintas pedanías para reducir el uso de vehículos privados.

José Ángel Ponce, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

Por último, el socialista reclamaba el refuerzo integral de los esfuerzos municipales en seguridad, limpieza y mantenimiento urbano con el objetivo de conseguir una Lorca "impecable". "Nuestros comerciantes, hosteleros y cofrades dan el 200 %. El Ayuntamiento debe estar a la altura ofreciendo una ciudad amable, cómoda y, sobre todo, transitable. Una ciudad cuidada invita a quedarse y a disfrutar, y eso solo se consigue con gestión y previsión, no dejando la movilidad al azar", terminaba.

"Tarde y mal"

Ante las manifestaciones del concejal socialista, fuentes municipales mostraban su sorpresa "porque, como siempre, esta gente llega tarde y mal; y estas declaraciones no son sino un nuevo intento de manipulación". Así las cosas, desde el equipo de Gobierno acusaban al Ministerio de Transportes y a Adif de retrasar la apertura del paso inferior de Santa Clara: "debería estar abierta al tráfico esta Semana Santa, estrangulando la movilidad en estas fechas tan importantes".

Indicaciones de Policía Local de Lorca. / Policía Local Lorca

Acerca del resto de restricciones, desde el Consistorio apuntaban al gran esfuerzo que de forma habitual se realiza desde el cuerpo municipal de policía, a la vez que se informaba de que el próximo lunes se desvelarán todos los detalles del dispositivo especial preparado para la llegada de la Semana Santa. "Que no se preocupen, que todo ese plan del que hablan se lleva trabajando desde hace meses. Ponerse en evidencia una vez más no les va a devolver notoriedad, más bien todo lo contrario", terminaba el comunicado municipal.

Rutas alternativas

Una vez cerrada la avenida, desde el Ayuntamiento también se recordaban las medidas establecidas para reducir todo lo posible las afecciones al tráfico. El concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Juan Miguel Bayonas López, recapitulaba las distintas acciones puestas en marcha, insistiendo en "la necesaria precaución por parte de conductores y peatones en la avenida. La calzada permanecerá abierta con un solo carril, desde el viernes únicamente a autobuses urbanos, carga y descarga, y usuarios de vados con la tarjeta de autorización correspondiente visible en el vehículo".

Juan Miguel Bayonas en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

Concretamente, a Juan Carlos I solo podrán acceder vehículos destinados a carga y descarga de 10 a 12 horas. Durante estos días y hasta el próximo 4 de abril los agentes se encargarán de vigilar los itinerarios para el mejor desarrollo de la seguridad. El tráfico rodado en la avenida de Juan Carlos I, a la altura de la Plaza del Óvalo, estará cortado –exceptuando autobuses urbanos–, por lo que los usuarios de vados de la avenida y calle Musso Valiente tendrán su entrada, con la tarjeta de autorización correspondiente visible en el vehículo, por la calle José Espinosa Pomares y Alameda de Menchirón, hasta su garaje.

Los autobuses urbanos siguen el itinerario habitual por calle Santo Domingo, Lope Gisbert, Príncipe Alfonso, Músico Juan Antonio Gómez Navarro, Santa Paula y Plaza del Óvalo. El día 1 de abril, Miércoles Santo, a las 8 de la mañana se cerrarán las entradas a los vados de la zona de la carrera principal de la Semana Santa, hasta las 8 horas del día 4 de abril (Sábado Santo).