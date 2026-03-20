Los musulmanes de Jumilla celebran el fin del Ramadán en un parking junto a la piscina y no en el polideportivo municipal

Un parking disuasorio junto a la piscina municipal. Es el emplazamiento en el que este año los musulmanes residentes en Jumilla celebraron este viernes el final del Ramadán. En este pueblo se aprobó en agosto un acuerdo, en el Pleno del Ayuntamiento, para prohibir rezos musulmanes en las instalaciones deportivas municipales.

Aunque este polémico acuerdo fue recurrido por el Gobierno que preside Pedro Sánchez, el pasado mes de octubre, y no se puso en práctica, representantes de la comunidad islámica en Jumilla y miembros del Consistorio acordaron que el rezo se llevaría a cabo en otro lugar distinto al polideportivo municipal, donde se había hecho otros años.

El rezo de este viernes por la mañana en Jumilla, al que acudieron 2.000 fieles, según cálculos de la organización, se desarrolló con total normalidad en el citado espacio abierto, apuntan testigos presenciales. No obstante, los asistentes tacharon de "indignas" las condiciones en las que se vieron obligados a celebrar uno de los actos más importantes de su credo.

"La explanada estaba sucia, llena de gasolina"

"La explanada estaba sucia, llena de gasolina de los incendios de autobuses que hubo hace unos meses", declararon participantes en el rezo al portal Islam en Murcia.

"A las mujeres las metieron en el patio de la Unidad Canina de la Policía Local", aseguraron algunos de los presentes

Además, "a las mujeres las metieron en el patio de la Unidad Canina de la Policía Local", aseguraron estos fieles.

No obstante, "la organización fue perfecta" por parte los musulmanes, los cuales "dejaron el lugar más limpio de lo que estaba", subrayaron las mismas fuentes.

Un momento del rezo que tuvo lugar en Jumilla por el fin del Ramadán. / Islam en Murcia

Tras el rezo, se celebró un desayuno al cual la comunidad islámica del municipio invitó a todos los grupos políticos, incluido Vox. No obstante, el partido conservador declinó la invitación.

Tampoco acudió al acto ningún miembro del PP. Sí lo hicieron componentes de PSOE e IU.

Fiesta que pone fin al ayuno

Con el fin del Ramadán llega, para la comunidad musulmana, uno de los días más importantes del año, solo comparable a la fiesta del cordero, también llamada 'fiesta del sacrificio' o 'Eíd al-Adha', que tendrá lugar en aproximadamente dos meses.

Vestidos con indumentaria preparada para la ocasión, con la mirada en dirección a la Meca y acompañados por familiares, vecinos y amigos, los fieles participaron en las plegarias en toda la Región.

Donde más gente se congregó, en el polideportivo de Santiago el Mayor, en Murcia, como viene siendo habitual.

El rezo multitudinario de este viernes pone fin al Ramadán, un periodo sagrado para los musulmanes.

Este mes, con fecha de inicio y de final según el calendario lunar, acaba con el Eid Ul-fitr, que se ha celebrado este viernes, una oración comunitaria que abre una jornada festiva en la que ya no hay ayuno.