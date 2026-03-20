Reciclaje
Limusa saca pecho de los datos de reciclaje de vidrio entre los hosteleros de Lorca
Según la información recabada junto a Ecovidrio, la práctica totalidad de los establecimientos del sector recicla este residuo
Siguen aumentando los porcentajes de reciclaje de residuos en Lorca. Y es que, tras registrar el mejor año desde que se tienen estadísticas en el reciclaje de residuos de papel y cartón, Limusa ponía el foco en el vidrio, más concretamente en el utilizado por los hosteleros. Según informaba el edil responsable del ramo, Juan Miguel Bayonas, tras visitar –en el marco de la campaña de sensibilización y diagnóstico dirigida al sector de hostelería y restauración entre Ayuntamiento y Ecovidrio– cerca del 100% de estos establecimientos recicla estos residuos.
A este respecto cabe destacar que, durante la primera fase de la campaña, el objetivo se centraba en analizar sus hábitos de reciclaje de vidrio, evaluar el grado de conocimiento de la normativa municipal en materia de gestión de residuos y detectar posibles necesidades de medios para mejorar la recogida separada de este material. Durante el desarrollo de la misma se visitaban un total de 238 establecimientos de hostelería y restauración para actualizar el censo municipal del sector, de los que han sido encuestados 41.
Según destallaba el concejal, los resultados del análisis muestran un elevado grado de implicación del sector en la separación de residuos de vidrio. De los 41 establecimientos evaluados en detalle, 40 han sido clasificados como recicladores habituales, lo que representa un 98% del total, mientras que únicamente un establecimiento ha sido considerado no reciclador, sin registrarse casos dudosos. El estudio también revela un conocimiento generalizado de las ordenanzas municipales relativas a la gestión de residuos, ya que el 100% de los establecimientos encuestados manifestaron conocer la normativa vigente en esta materia.
Puerta a puerta
"Esta campaña forma parte de las actuaciones impulsadas desde el Ayuntamiento para mejorar la recogida selectiva de envases de vidrio en el sector Horeca, considerado uno de los principales generadores de este tipo de residuos, y contribuir al cumplimiento de los objetivos de reciclaje establecidos por la normativa estatal y europea en materia de economía circular", sumaba Bayona López. En cuanto a las conclusiones de la primera fase de la campaña, el edil informaba de la recuperación del sistema de recogida selectiva puerta a puerta para el canal Horeca en la zona centro
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