Vox insiste en Molina de Segura en prohibir el burka: "No es religión, es maltrato"

Vox defenderá en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura una moción para prohibir el acceso con burka, niqab o cualquier prenda que oculte el rostro a los edificios e instalaciones municipales, puesto que considera que esta vestimenta es "incompatible con la seguridad, la identificación de las personas y la dignidad de la mujer".

Aunque prácticamente ninguna mujer viste de esta forma en la Región de Murcia, es la segunda vez que Vox intenta llevar al Consistorio una iniciativa de esta clase. La primera vez, la formación de Santiago Abascal tuvo que retirarla debido a un informe jurídico de la Secretaría General del Ayuntamiento de Molina de Segura, que concluyó que la moción era "materialmente incompatible con el orden constitucional" por vulnerar el principio de reserva de ley. Con el texto modificado, el partido vuelve a la carga.

"No podemos permitir que, en espacios como el Ayuntamiento, las oficinas de atención al ciudadano, los centros sociales, bibliotecas o instalaciones deportivas municipales, donde se realizan trámites administrativos y se prestan servicios públicos, alguien pueda permanecer en el anonimato ocultando su rostro", señaló el portavoz municipal de Vox, Antonio Martínez, a través de una nota de prensa en la que se reconoce que se trata de prendas "sin arraigo en España y particularmente en la Región de Murcia".

No es religión, no es cultura, no es costumbre; es maltrato a la mujer e inseguridad pública Antonio Martínez — Portavoz Vox Molina

Más allá de las cuestiones de seguridad, Vox Molina de Segura incide en su comunicado en el "componente social y ético" de su propuesta. "No es religión, no es cultura, no es costumbre. Es maltrato a la mujer e inseguridad pública". La formación quiere dejar claro que el burka y el niqab son "símbolos de la opresión del islamismo radical que atentan contra la libertad y la igualdad de las mujeres, también en Molina de Segura". Asimismo, recuerdan que esta medida ya ha sido aprobada en decenas de ayuntamientos de toda España como Vinaroz, Aranjuez, Castellón, Córdoba, Logroño o Sevilla. También el Ayuntamiento de Murcia le dio luz verde.

Se espera que la moción salga aprobada porque, según Vox, cuenta con el apoyo del PP. No obstante, también llaman a la "reflexión, especialmente, a quienes desde la izquierda se llenan la boca con la palabra feminismo mientras miran hacia otro lado cuando se trata de proteger a las mujeres que de verdad sufren opresión".

"¿Dónde está el PSOE de Molina de Segura cuando una mujer es obligada a cubrirse por completo para salir a la calle? ¿Dónde está su indignación cuando el integrismo islámico convierte a la mujer en un ser invisible, sin rostro, sin identidad y sin voz?", se preguntan en Vox, acusando al los socialistas de "esconderse tras excusas legales y acusaciones de islamofobia".

No vamos a permitir que se utilice esa realidad para señalar, dividir y generar odio en Molina Isabel Gadea — Portavoz PSOE Molina

Isabel Gadea, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Molina, recalcó que el PSOE está "en contra del burka porque es una forma de opresión a la mujer", al tiempo que se pregunta si "suprimir todas las acciones por la igualdad en nuestra ciudad es el mejor gesto para luchar contra el machismo".

"No vamos a permitir que se utilice esa realidad para señalar, dividir y generar odio en Molina, y menos aún cuando quien impulsa esta moción está siendo investigado por un juzgado por posibles delitos de odio tras señalar a mujeres musulmanas y a sus hijos", añadió, en referencia a la investigación abierta contra el portavoz municipal de Vox, al que, según ella, "le importan cero esas mujeres".