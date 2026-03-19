‘VOCES’, una reivindicación del legado de las mujeres conserveras

El Archivo Municipal de Alcantarilla acoge hasta el 2 de mayo de 2026 la exposición VOCES, un proyecto comisariado por Eva Hernández e impulsado por el Instituto de Arte y Cultura, dentro de la programación de Alcantarilla en Conserva, que rinde homenaje al trabajo de las mujeres conserveras de la Región de Murcia, cuya aportación fue determinante para el desarrollo de esta industria y para la configuración del tejido social y económico de la región.

La muestra surge con la vocación de recuperar, preservar y difundir la memoria de una generación de mujeres cuya labor, en muchos casos invisibilizada, resultó esencial. Estas trabajadoras no solo desempeñaron un papel clave en las fábricas de conserva, sino que además sostuvieron la vida cotidiana de sus hogares, asumiendo simultáneamente las responsabilidades domésticas que la sociedad de la época les asignaba. VOCES pone así el foco en su esfuerzo, su resiliencia y su contribución, invitando a una reflexión sobre el papel de la mujer en la historia reciente.

Bajo un mismo concepto curatorial, la exposición se plantea como un recorrido que transita desde el pasado hacia un hipotético futuro, articulando un diálogo entre memoria y creación contemporánea. Dos propuestas expositivas diferentes pero profundamente conectadas conviven en un mismo espacio, generando una experiencia inmersiva que permite al visitante comprender, sentir e imaginar.

La primera parte, 'Voces: Mujeres en las fábricas de conserva', reúne 70 fotografías antiguas procedentes del Archivo Municipal de Alcantarilla, el Archivo de la Región de Murcia, el Archivo Municipal de Murcia, el Archivo Municipal de Lorquí y diversas colecciones particulares. Este conjunto documental constituye un testimonio visual de gran valor histórico, que permite acercarse al día a día de estas mujeres: sus jornadas laborales, los espacios fabriles, los gestos repetidos del trabajo manual y las condiciones en las que desarrollaban su actividad.

Las imágenes, que sitúan a las mujeres como protagonistas absolutas, se acompañan de una propuesta textual que amplía su significado y potencia su carga emocional. Los poemas creados para la ocasión por la escritora Inmaculada Corcuera introducen una lectura sensible y contemporánea de estas escenas, mientras que los fragmentos del artículo 'Cómo ganan para su ajuar las muchachas de la huerta', publicado en 1969 por Luisa Carnés, aportan una dimensión testimonial de gran relevancia. A través de este texto, se recogen las conversaciones mantenidas con algunas de estas trabajadoras, dando voz directa a sus inquietudes, aspiraciones y dificultades.

El recorrido se enriquece así con una dimensión narrativa que trasciende lo visual, permitiendo al espectador no solo observar, sino también escuchar y comprender las realidades que se esconden tras cada imagen. De este modo, la exposición logra construir un relato coral que conecta pasado y presente a través de las voces de sus protagonistas.

La transición hacia el ámbito contemporáneo se produce mediante el poema 'Mujeres con aroma a tierra', de la escritora chilena Silvia Rodríguez Bravo, una pieza que actúa como puente entre generaciones. Su texto, cargado de sensibilidad y reconocimiento, rinde homenaje a estas mujeres incansables, de fortaleza silenciosa y energía inagotable, y abre la puerta a nuevas formas de interpretación.

A partir de este punto, la exposición se adentra en 'Voces: La vida en un collage', una muestra de collage contemporáneo concebida como un ejercicio de reescritura simbólica. A través de este lenguaje artístico, que permite recomponer la realidad y generar nuevas posibilidades, las artistas participantes construyen narrativas alternativas sobre la vida de estas mujeres. El collage, con su carácter libre y evocador, se convierte en una herramienta idónea para imaginar otros destinos, otras experiencias y otros futuros posibles.

En esta segunda parte participan 28 artistas regionales, nacionales e internacionales, todas ellas reconocidas dentro del ámbito del collage. La diversidad de edades, trayectorias y miradas aporta riqueza y complejidad al conjunto, generando un diálogo intergeneracional que amplía las perspectivas sobre el universo femenino. Todas las obras han sido creadas específicamente para esta exposición, lo que refuerza el carácter único del proyecto.

Como elemento común, cada una de las piezas incorpora una lata. / La Opinión

Como elemento común, cada una de las piezas incorpora una lata y sitúa a la mujer como protagonista, estableciendo un vínculo simbólico con la industria conservera. Este requisito, lejos de limitar la creatividad, se convierte en un punto de partida desde el que explorar múltiples interpretaciones, desde lo íntimo hasta lo reivindicativo, desde lo poético hasta lo político.

VOCES se configura así como una experiencia expositiva que va más allá de la contemplación, proponiendo un espacio de reflexión sobre la memoria, el trabajo, la identidad y la construcción de los relatos históricos. A través del diálogo entre fotografía, poesía y collage, la muestra invita a reconsiderar el pasado y a proyectar nuevas miradas hacia el futuro. Un homenaje a las trabajadoras de las fábricas de conservas donde mujeres del presente ponen voz a las mujeres del pasado generando así un diálogo intergeneracional donde el arte se plantea como el vínculo de conexión entre todas ellas.

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Con motivo de la exposición, se editará un catálogo de 120 páginas que recogerá tanto el material documental como las obras contemporáneas, consolidándose como un testimonio duradero de este proyecto y como una herramienta para la difusión y el estudio de esta temática. Un proyecto que cuenta con el apoyo del Gobierno de la Región de Murcia desde la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad.