La Semana Santa de Lorca también se vive en los escaparates de los comercios

El comercio lorquino volverá a llenarse de tradición y creatividad con la puesta en marcha del Concurso de Escaparates de Semana Santa 2026, organizado por la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca (UCCL) con la colaboración de la Concejalía de Comercio y Artesanía del Ayuntamiento de Lorca. Así lo informaba este jueves la edil de Comercio, Mayte Martínez, quien junto a varios representantes de la UCCL destacaba: "esta iniciativa está dirigida a los comercios asociados con el objetivo de dinamizar la actividad comercial, contribuir al ambiente festivo que vive la ciudad durante estas fechas tan señaladas y fomentar la reactivación de la economía del municipio".

"Es una oportunidad para que los escaparates de nuestros comercios se conviertan en un reflejo del espíritu de la Semana Santa lorquina", ampliaba la concejala. Por su parte, los comerciantes ponían de manifiesto que, con el certamen, lo que se busca es "implicar al comercio local en la celebración de una de las tradiciones más arraigadas del municipio".

Cartel anunciador del concurso organizado por la UCCL. / UCCL

En concreto, en el certamen podrán participar todos los establecimientos asociados a la UCCL que dispongan de escaparate visible desde la vía pública. La inscripción será gratuita y podrá realizarse hasta el 26 de marzo a través del correo electrónico comercio@ceclor.net, mediante teléfono o WhatsApp en el 691 511 611, o a través de un enlace que se facilitará a los asociados. Además, los escaparates deberán estar decorados con temática relacionada con la Semana Santa antes del 27 de marzo y mantenerse expuestos durante todo el periodo festivo. Serán valorados por un jurado profesional que tendrá en cuenta aspectos como la creatividad y originalidad, la calidad artística y estética o la relación con la temática de Semana Santa.

Premios

El concurso contará con tres premios para los establecimientos ganadores, que van desde los 200 euros en metálico para el ganador hasta los 100 para el tercer clasificado. Además, se promocionarán los distintos comercios a través de las cuentas de redes sociales de la UCCL. "Buscamos reforzar la visibilidad del comercio local y contribuir a que Lorca luzca sus escaparates con la estética y tradición de su Semana Santa, una de las celebraciones más emblemáticas de nuestra ciudad", significaba la presidenta de la UCCL, María José Navarro, quien terminaba animando a los comercios asociados a sumarse a la iniciativa.