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San Pedro del Pinatar aprueba la licitación de una nueva red de cámaras de seguridad ciudadana

Este proyecto supone una inversión de más de 560.000 euros con el despliegue de un sistema que integrará cámaras, sensores y herramientas de analítica de vídeo en puntos claves de la localidad

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar / La Opinión

La Opinión

La Opinión

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar aprobó ayer el expediente de contratación para la implantación de una nueva red de cámaras de seguridad ciudadana y tráfico, una actuación que permitirá reforzar la seguridad en el municipio mediante la incorporación de tecnología avanzada y sistemas de control en ubicaciones estratégicas de la localidad.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 565.917,06 euros y está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Plan de Actuación Integrada de San Pedro del Pinatar.

La implantación de esta red, que incluirá en torno a 150 cámaras de videovigilancia, permitirá ampliar la capacidad preventiva frente a delitos contra la seguridad vial, el patrimonio, actos vandálicos, ocupaciones indebidas y conductas incívicas, así como disponer de imágenes y registros fiables que faciliten la investigación policial y la colaboración con otros cuerpos de seguridad.

El nuevo sistema integrará cámaras, sensores y herramientas de analítica de vídeo que permitirán controlar accesos y supervisar puntos sensibles del municipio, mejorando tanto la gestión del tráfico como la capacidad de respuesta ante incidencias.

Con la aprobación de este expediente, el Ayuntamiento da un paso decisivo para la puesta en marcha de una de las principales actuaciones en materia de seguridad ciudadana del municipio, avanzando en un modelo basado en la prevención, la tecnología y la planificación.

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A estos acuerdos se suman otras decisiones adoptadas en la Junta de Gobierno Local en materia de mejora de la accesibilidad y los servicios en el litoral mediante la adjudicación de nuevos equipamientos para puestos de vigilancia marítimos adaptados y sostenibles.

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