Los programas para desempleados del Ayuntamiento de Lorca se blindan contra accidentes

Los participantes en los programas formativos para desempleados organizados por el Ayuntamiento de Lorca estarán más seguros que nunca. De ello, además de la guía de los distintos monitores, se hará cargo el último lote de equipos ergonómicos y medios de señalización y balizamiento adquirido por el Consistorio.

Las ediles de Personal y Empleo del Ayuntamiento de Lorca, Belén Pérez y Rosa María Medina, respectivamente, desvelaban esta actuación dirigida a reforzar la seguridad y salud de sus trabajadores, en línea con la política municipal y de protección contenida en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Concretamente, el Consistorio –a través del Servicio de Seguridad y Salud Laboral– llevaba a cabo una actuación preventiva dirigida a mejorar las condiciones de los trabajadores participantes en los programas experienciales de empleo Garantía Juvenil, específicamente en los módulos de jardinería “Lorca Verde” y “Omega”, así como en actuaciones vinculadas al Centro Ocupacional Torrecilla, Consejos Comarcales y programas de Empleo Público Local.

Parte de los equipos adquiridos. / L.O.

Según trasladaba Belén Pérez, "la intervención ha consistido en la dotación de equipos ergonómicos y medios de señalización de seguridad, con el objetivo de prevenir lesiones musculoesqueléticas y mejorar la protección de los trabajadores durante la realización de tareas de jardinería y mantenimiento en espacios públicos". En el ámbito ergonómico, se ha procedido a la entrega de rodilleras especiales de trabajo, destinadas a los operarios que realizan labores de plantación, desbroce, mantenimiento de parterres o trabajos en contacto directo con el suelo. Este tipo de tareas obliga con frecuencia a adoptar posturas de trabajo en cuclillas o de rodillas, lo que puede generar sobrecargas en la articulación de la rodilla y favorecer la aparición de lesiones en estructuras internas como cartílagos, meniscos o ligamentos, además de producir molestias y disconfort prolongado.

"La incorporación de este equipamiento permite reducir la presión directa sobre la articulación, mejorar la distribución de cargas y aumentar el confort durante la ejecución de las tareas, contribuyendo a prevenir trastornos músculo-esqueléticos asociados a trabajos repetitivos o prolongados en posición arrodillada" apuntaba Medina Mínguez.

Más seguridad

Por otro lado, se ha reforzado la seguridad en intervenciones de jardinería realizadas en zonas próximas a viales, glorietas o rotondas, donde existe interacción con el tráfico rodado. Para ello se ha dotado a los equipos de trabajo de un conjunto de elementos de señalización y balizamiento preventivo, entre los que se incluyen: 20 conos de señalización vial, para delimitación de zonas de trabajo; 4 señales trípode de “personal trabajando”, destinadas a advertir a los conductores de la presencia de operarios en la vía; 12 vallas de seguridad, utilizadas para delimitar áreas de trabajo y mejorar la protección frente al tráfico o el acceso de terceros; 4 pancartas de señalización preventiva, donde se integran señales de reducción de velocidad, estrechamiento de calzada y personal trabajando; y 3 balizas luminosas intermitentes, que permiten reforzar la visibilidad de los trabajos, especialmente en condiciones de baja iluminación o elevada intensidad de tráfico.

La edil de Personal, Belén Martínez, muestra uno de los equipos adquiridos. / L.O.

"Este conjunto de medidas permite mejorar significativamente la visibilidad de las actuaciones de mantenimiento en la vía pública, reduciendo el riesgo de atropello o accidente laboral, tanto para los trabajadores como para los usuarios de la vía", remarcaba Rosa Medina. En total, la actuación preventiva beneficia directamente a 20 trabajadores, si bien gran parte del material adquirido podrá utilizarse en futuras intervenciones municipales en espacios públicos, contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad en diferentes actuaciones de mantenimiento urbano.

La inversión realizada en esta actuación asciende aproximadamente a 3.000 euros, destinada íntegramente a la mejora de las condiciones de trabajo y al cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Según fuentes municipales, "esta iniciativa constituye una de las intervenciones más completas realizadas hasta la fecha en este ámbito dentro de los programas municipales de empleo".