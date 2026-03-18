El PSOE denuncia el agravio comparativo en las esperas para mamografías de Lorca con respecto al resto de la Región

Las mujeres de Lorca –y de toda el Área III de Salud– deben esperar casi el doble que las del resto de la Región de Murcia para someterse a una mamografía. Así lo denunciaba este miércoles la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento, Isabel Casalduero, a la vez que calificaba la situación de "agravio intolerable" para las mujeres lorquinas.

A este respecto, la también secretaria general de los socialistas, señalaba que mientras en la comarca de Lorca las mujeres tienen que esperar una media de 44 días para la citada prueba, en el resto de la Comunidad el tiempo se rebaja hasta los 23 días, bajando incluso hasta los 18 en caso de recibir atención en el hospital Reina Sofía. "No es de recibo que, dependiendo de dónde vivas, tengas que esperar el doble de tiempo para una prueba que puede salvarte la vida", significaba Casalduero Jódar.

Isabel Casalduero en una imagen de archivo. / L.O.

En tal sentido, la líder de la oposición local culpaba al presidente regional y al alcalde de la Ciudad del Sol de permitir el deterioro de la sanidad pública en el municipio. "La situación es aún más grave tras conocer el testimonio de varias pacientes. Varias mujeres han acudido para reclamar y adelantar sus citas sabiendo que en Santa Rosa ya se están realizando mamografías, y se han encontrado con que el mamógrafo no tiene citas todos los días, sino que funciona de manera esporádica, aportaba, a la vez que se preguntaba: "¿cómo se puede justificar que haya mujeres esperando 40 o 50 días para una mamografía mientras se permite que un mamógrafo público funcione de manera intermitente?"

A la asamblea

Ante una situación "incomprensible, inaceptable e intolerable", desde el PSOE se anunciaba la próxima presentación en la Asamblea Regional de una moción para exigir transparencia al respecto de este servicio. "Vamos a pedir datos concretos: cuántos días está funcionando realmente este mamógrafo en Santa Rosa de Lima, por qué no está operativo todos los días, cuántas mamografías se realizan en los centros públicos y cuántas se derivan, a diario, a centros privados", apuntaba la edil, en referencia a la posibilidad de que la reducción de las horas de funcionamiento del equipo público pueda suponer un beneficio para la sanidad privada.

"No tiene ningún sentido seguir derivando pruebas a la privada cuando hay un mamógrafo público que podría estar funcionando a pleno rendimiento todos los días", sentenciaba la edil, que terminaba exigiendo "medidas urgentes para reducir las listas de espera".

Un médico, junto a un mamógrafo digital, en una imagen de archivo- / MARÍA DE LA HUERTA

Reducción generalizada

Tras la comparecencia de Casalduero Jódar, fuentes municipales y autonómicas indicaban que "el Área III es la única área que ha conseguido reducir sus tres listas de espera a diciembre de 2025" a pesar de las huelgas de profesionales. En cuanto a la situación del equipo mamógrafo, estas voces reseñaban que "el mamógrafo que hay en Santa Rosa de Lima está en funcionamiento, y se está citando a las mujeres con normalidad". Del mismo modo, desde Salud se hacía hincapié en que la lista de espera se ha reducido en 20 días respecto al año pasado, y que los días de lista de espera es un 'tiempo medio'; mientras que "en sospechas de patología grave las mujeres son citadas a la mayor brevedad". Además, las citas mamográficas de control se dan cercanas a la cita médica que tienen las mujeres, de manera que la prueba sea lo más reciente posible.