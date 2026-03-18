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Fiestas

Programación de las Incursiones Berberiscas en Los Alcázares: todos los actos y horarios

El programa incluye el Desembarco Berberisco, el Gran Desfile, conciertos, mercado medieval y actividades durante cuatro días.

Los Alcázares celebrará del 2 al 5 de abril el 25 aniversario de esta fiesta con actos históricos, espectáculos y propuestas para todos los públicos.

Los Alcázares celebrará del 2 al 5 de abril el 25 aniversario de esta fiesta con actos históricos, espectáculos y propuestas para todos los públicos. / Ayuntamiento de Los Alcázares

Joaquín Vallés

Los Alcázares ya ha dado a conocer la programación completa de las Incursiones Berberiscas en el Mar Menor, que se celebrarán del 2 al 5 de abril y volverán a convertir al municipio en escenario de una de sus citas más emblemáticas y concurridas.

La fiesta alcanza este año su 25 aniversario con una edición especialmente simbólica, en la que durante cuatro jornadas se sucederán recreaciones históricas, espectáculos teatrales, conciertos, torneos, pasacalles y exhibiciones que rememoran el pasado del municipio.

La apertura oficial llegará el jueves 2 de abril con la inauguración del mercado medieval y uno de los momentos más esperados del arranque festivo: el Encendido de la Llama, previsto para las 22.00 horas. A partir de ahí comenzará el Desfile de Antorchas, que partirá del Recinto Festero y recorrerá la calle Los Luisos, la plaza Manuel Floreal Menárguez, el Paseo de la Feria y el Paseo de La Concha hasta llegar a la playa, donde tendrá lugar un espectáculo piromusical. La primera jornada concluirá con el concierto de Mago de Oz en el Campamento Festero y, posteriormente, con una sesión de DJ a cargo de Nev y Rajobos.

El viernes 3 será el turno del Desembarco Berberisco, uno de los actos centrales de la programación. Las gradas de la Playa de la Concha abrirán a las 20.00 horas para acoger este gran montaje teatral nocturno, en el que piratas y campesinos recrearán su enfrentamiento por el control del Mar Menor en un enclave único junto al mar.

La jornada del sábado 4 estará marcada por el Gran Desfile, que arrancará a las 21.00 horas desde la rotonda de la estación de servicio Lo Sola y discurrirá por la avenida Libertad hasta el cruce con la avenida Trece de Octubre. En él participarán las peñas festeras, acompañadas por ballets tematizados, carrozas, grupos invitados de otros municipios y distintos espectáculos de ambientación medieval.

El cierre de esta edición conmemorativa llegará el domingo 5 con el XVI Concurso Internacional de Lanzamiento de Caldero, fijado para las 17.00 horas en la Playa de La Concha. Además, tanto el sábado como el domingo, a las 12.00 horas, se celebrará el ya tradicional Torneo Medieval.

A lo largo de los cuatro días, vecinos y visitantes también podrán recorrer el Mercado Medieval, que se extenderá a lo largo de un kilómetro y medio con puestos de artesanía, animación y espectáculos itinerantes. La programación se completa con torneos interpeñas, exhibiciones de vuelo de aves, talleres de danza medieval y actividades de narración oral para todos los públicos.

El gran desfile se celebrará el 4 de abril

El gran desfile se celebrará el 4 de abril / Ayuntamiento de Los Alcázares

PROGRAMACIÓN COMPLETA

Jueves 2 de abril

  • 11:00 Inauguración y Pasacalles Inaugural. Salida desde el Campamento Festero hasta el Mercado Medieval, con pregón en Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 12:00 Torneo Interpeñas “Búsqueda del Tesoro” (infantil). Org: Piratas de Salé. Campamento Festero.
  • 12:15 Arlequines. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 12:30 Sonidos del Medievo. Itinerante.
  • 13:00 Exhibición: Vuelo de Aves. C/ Adelfas.
  • 13:00 Los Duendes de la Bola. Itinerante.
  • 13:00 Los Viajeros. Itinerante.
  • 13:00 Calabazondas. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 13:00 Taller de danza medieval. Plaza de la Feria.
  • 13:30 Nazarita. Itinerante.
  • 13:30 Sonidos del Medievo. Itinerante.
  • 13:30 Los Duendes del Aire. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 13:30 Ecos del pasado. Itinerante.
  • 13:30 Ecos del desierto. Itinerante.
  • 14:00 Sonidos ancestrales. Itinerante.
  • 16:00 Torneo Interpeñas “Pisando fuerte” (mixto). Org: El Ramí. Campamento Festero.
  • 16:30 Torneo Interpeñas “Martillo Picón” (adulto). Org: Alkazar de Istar. Campamento Festero.
  • 17:00 Torneo Interpeñas “La Rana” (adulto). Org: Los Cortesanos. Campamento Festero.
  • 17:00 Exhibición: Vuelo de Aves. C/ Adelfas.
  • 17:00 Ashdrok, el árbol sabio. Cuentacuentos. C/ Adelfas.
  • 17:00 La Marquesa. Itinerante.
  • 17:15 Mantícora. C/ Adelfas.
  • 17:30 Los Bufones de la Sonrisa Soñada. Itinerante.
  • 17:30 Animación musical. Itinerante.
  • 17:30 Torneo Interpeñas “Derriba Torres” (adulto). Org: Los Siervos del Feudo. Campamento Festero.
  • 18:00 Cuentacuentos “Cuentos de Brujas”. C/ Adelfas.
  • 18:00 Sonidos de Oriente. Itinerante.
  • 18:00 El Duende Vicente. Plaza de la Feria.
  • 18:00 Pasacalles musical. Itinerante.
  • 18:30 Circo, humor y mucha altura. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 18:30 La Fiesta de los Bufones. Itinerante.
  • 18:30 Sonidos ancestrales. Itinerante.
  • 18:30 Ecos del Zoco. Itinerante.
  • 18:45 Arlequines. C/ Adelfas.
  • 19:00 Los Duendes Traviesos. Itinerante.
  • 19:00 Exhibición: Vuelo de Aves. C/ Adelfas.
  • 19:00 La Captura del Dragón. Itinerante.
  • 19:00 Sonidos de guerra. Itinerante.
  • 19:00 Hechiceros, pócimas y embrujos. Itinerante.
  • 19:30 Susurros del Medievo. Itinerante.
  • 19:30 Cuentacuentos “El juglar trae historias”. C/ Adelfas.
  • 19:30 Los Comerciantes. Itinerante.
  • 20:00 Armonías del Reino. Itinerante.
  • 20:00 Melodías del desierto. Itinerante.
  • 20:00 El Bufón Calabacín. Itinerante.
  • 20:00 Sonidos ancestrales. Itinerante.
  • 20:30 Nazarita. C/ Adelfas.
  • 21:00 La Danza de la Guerrera. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 21:00 Melodías de Juglares. Itinerante.
  • 21:30 Demonium. Itinerante.
  • 21:30 Música del Inframundo. Itinerante.
  • 21:30 Susurros del Mercado. Itinerante.
  • 21:30 El Fuego en Llamas. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 21:30 Espectáculo de Circo y Aéreos. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 22:00 El Ritual de Las Llamas. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 22:00 Sonidos Ancestrales. Itinerante.
  • 22:00 Inauguración del Campamento Festero y Encendido de La Llama, con desfile de antorchas hasta la Playa de la Concha.
  • 23:00 Espectáculo Piromusical. Playa de la Concha.
  • 00:00 Concierto “Mago de Oz”. Campamento Festero.
  • 02:00 DJ Nev y Rajobos. Campamento Festero.

Viernes 3 de abril

  • 11:00 Cuentacuentos “Ashdrok, El Árbol Sabio”. C/ Adelfas.
  • 11:00 Susurros del Desierto. Itinerante.
  • 11:15 Los Faunos llegan al Mercado. Itinerante.
  • 11:30 El Corcel de Vulcano. Itinerante.
  • 11:30 Malabares. Itinerante.
  • 11:30 Sonidos del Medievo. Itinerante.
  • 11:30 Los Perfumeros. Itinerante.
  • 11:30 Sonidos Ancestrales. Itinerante.
  • 11:30 Berberchef Interpeñas (infantil y adulto). Campamento Festero.
  • 11:30 Destellos y travesuras. Itinerante.
  • 12:00 Exhibición: Vuelo de Aves. C/ Adelfas.
  • 12:00 Ritmos del Medievo. Itinerante.
  • 12:30 Cuentacuentos “Llegan las Vikingas”. C/ Adelfas.
  • 12:30 Sonidos de Oriente. Itinerante.
  • 13:00 Circo, humor y mucha altura. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 13:00 El Soldado Desquiciado. Itinerante.
  • 13:00 La Juerga del Mercado. Itinerante.
  • 13:00 Ritmos de la Edad Media. Itinerante.
  • 13:30 Thamur, el Gigante. Itinerante.
  • 13:30 Los Runatyr. Itinerante.
  • 13:30 Sonatas del Medievo. Itinerante.
  • 13:30 Taller de Runas. Plaza de la Feria.
  • 14:00 Música oriental. Itinerante.
  • 14:00 El Bosque Encantado. Itinerante.
  • 14:00 Sonidos Ancestrales. Itinerante.
  • 16:00 Torneo Interpeñas “4ª Carrera Chapi-Ranas” (infantil). Org: Al-Bebere. Campamento Festero.
  • 16:30 Torneo Interpeñas “Tiro de Cuerda” (adulto). Org: Sarracenos Omeyas. Campamento Festero.
  • 17:00 Torneo Interpeñas “Viacrucis” (adulto). Org: Trinilärios. Campamento Festero.
  • 17:00 Torneo Interpeñas “II Concurso Internacional de Ositos Berberiscos” (adulto). Org: Los Bufones de la Corte. Campamento Festero.
  • 17:00 Cuentacuentos “Mimir, el Libro Mágico”. Plaza de la Feria.
  • 17:00 Exhibición: Vuelo de Aves. C/ Adelfas.
  • 17:00 El Baile de la Bruja Blanca. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 17:00 Melodías de Oriente. Itinerante.
  • 17:30 Llegan los Bufones del Reino. Itinerante.
  • 17:30 Fray Guillermo, Investigador Secreto. Itinerante.
  • 17:30 Sonidos del Zoco. Itinerante.
  • 18:00 Duendes Traviesos. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 18:00 Ecos del pasado. Itinerante.
  • 18:30 Los Custodios del Mercado. Itinerante.
  • 18:30 Sonidos Ancestrales. Itinerante.
  • 18:30 Cuentacuentos “Elfas y Hadas”. C/ Adelfas.
  • 19:00 La Captura del Dragón. Itinerante.
  • 19:00 Música del Medievo. Itinerante.
  • 19:00 Hechiceros salen a la calle. Itinerante.
  • 19:00 Animación Musical. Itinerante.
  • 19:00 Exhibición: Vuelo de Aves. C/ Adelfas.
  • 19:30 Ritmos de la Edad Media. Itinerante.
  • 19:30 El Equilibrio está en la calle. Plaza de la Feria.
  • 19:30 Los Viajeros de otras Tierras. Itinerante.
  • 20:00 Susurros del Desierto. Itinerante.
  • 20:00 Danzas de las Hadas. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 20:00 Apertura de gradas: Gran espectáculo teatral “Desembarco Berberisco”. Playa de la Concha.
  • 20:30 Melodías del pasado. Itinerante.
  • 20:30 Sonidos Ancestrales. Itinerante.
  • 21:00 Ritmos del Abismo. Itinerante.
  • 21:00 Llamas Encantadas. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 21:00 Gran Espectáculo “Desembarco Berberisco”. Playa de la Concha.
  • 21:30 Los Comerciantes. Itinerante.
  • 21:30 La Caza del Orco. Itinerante.
  • 21:30 Los Tambores de la Orda. Itinerante.
  • 22:00 Sonidos Ancestrales. Itinerante.
  • 22:00 Melodías del Bazar. Itinerante.
  • 22:30 Guardianes del Zoco. Itinerante.
  • 22:30 Animación Musical. Itinerante.
  • 22:30 La Noche Encantada. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 00:00 Concierto “Mojinos Escozios”. Campamento Festero.
  • 02:00 DJ Trap Invaders. Campamento Festero.

Sábado 4 de abril

  • 11:00 Sonidos Ancestrales. Itinerante.
  • 11:00 Cuentacuentos “Mimir, el Libro Mágico”. Plaza de la Feria.
  • 11:30 El Mercado se llena de Magia. Itinerante.
  • 11:30 Pasacalles Oriental. Itinerante.
  • 11:30 La Marquesa. Itinerante.
  • 11:30 Melodías de Juglares. Itinerante.
  • 12:00 Caminantes Peregrinos. Itinerante.
  • 12:00 Armonías del Reino. Itinerante.
  • 12:00 Garuda. Itinerante.
  • 12:00 Torneo Medieval. Playa de la Concha.
  • 12:00 Exhibición: Vuelo de Aves. C/ Adelfas.
  • 12:00 Torneo Interpeñas “Peñas al Blanco” (adulto). Org: Bab-Aruj. Campamento Festero.
  • 12:30 Torneo Interpeñas “La Diana en Raya” (adulto). Org: Arqueros de Azud. Campamento Festero.
  • 12:30 Ritmos del Lejano Oriente. Itinerante.
  • 12:30 Cuentacuentos “Cuentos de Brujas”. C/ Adelfas.
  • 13:00 Concurso de Lanzamiento de Hueso de Oliva. Org: Al-Thamaj con la Asociación de las Oliveras de Cieza. Campamento Festero.
  • 13:00 La Captura del Dragón. Itinerante.
  • 13:00 Música del Medievo. Itinerante.
  • 13:00 Hechizos y Conjuros. Itinerante.
  • 13:00 Susurros del Desierto. Itinerante.
  • 13:00 Sonidos del Lejano Oriente. Itinerante.
  • 13:30 Juegos Aéreos y Carcajadas. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 13:30 Melodías de Juglares. Itinerante.
  • 13:30 El Rito de los Faunos. Itinerante.
  • 13:30 Calabazondas. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 14:00 Danzas de las Hadas. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 14:00 Los Musdroks. Itinerante.
  • 14:00 Música de Tierras lejanas. Itinerante.
  • 17:00 Música Medieval. Itinerante.
  • 17:00 Cuentacuentos “Ashdrok, el Árbol Sabio”. C/ Adelfas.
  • 17:00 Saltos, risas y malabares. Itinerante.
  • 17:30 Seres del Bosques. Itinerante.
  • 17:30 Ecos del pasado. Itinerante.
  • 17:30 Exhibición: Vuelo de Aves. C/ Adelfas.
  • 17:30 Los Soldados Despistados. Itinerante.
  • 17:30 Circo, humor y mucha altura. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 18:00 Sonidos Ancestrales. Itinerante.
  • 18:00 Melodías del Zoco. Itinerante.
  • 18:30 El Corcel de Vulcano. Itinerante.
  • 18:30 Malabares. Itinerante.
  • 18:30 Sonidos del Medievo. Itinerante.
  • 18:30 Cuentacuentos “Llegan las Vikingas”. C/ Adelfas.
  • 19:00 Duendes de la Bola Encantada. Itinerante.
  • 19:00 Exhibición: Vuelo de Aves. C/ Adelfas.
  • 19:00 Sonidos del Bazar. Itinerante.
  • 19:00 Travesuras de los Faunos. Itinerante.
  • 19:00 Perfumeros del Reino. Itinerante.
  • 19:30 Animación Musical. Itinerante.
  • 20:00 Sonidos de Oriente. Itinerante.
  • 20:00 Sonidos Ancestrales. Itinerante.
  • 20:00 Cuentacuentos “El Juglar trae Historias”. C/ Adelfas.
  • 20:30 Sonidos de Oriente. Itinerante.
  • 21:00 Gran Desfile Incursiones Berberiscas en el Mar Menor. Salida: Rotonda Estación de Servicio Lo Sola, Avenida Libertad, hasta el cruce con Avenida Trece de Octubre.
  • 21:00 Músicos del Medievo. Itinerante.
  • 21:30 Maleficio. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 21:30 Ecos del Bazar. Itinerante.
  • 21:30 La Danza de la Guerrera. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 22:00 Sonidos Ancestrales. Itinerante.
  • 22:00 Los músicos del Medievo. Itinerante.
  • 22:30 Hechizo de fuego. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 00:00 Orquesta “La Tentación”. Campamento Festero.

Domingo 5 de abril

  • 11:00 Animación musical. Itinerante.
  • 11:00 Cuentacuentos “Ashdrok, el árbol sabio”. C/ Adelfas.
  • 11:00 Los Bufones de la Bola. Itinerante.
  • 11:30 Sonidos Ancestrales. Itinerante.
  • 11:30 Sonidos de Oriente. Itinerante.
  • 11:30 Las Travesuras de los Duendes. Itinerante.
  • 11:30 Animación Musical. Itinerante.
  • 12:00 Recaudación de Impuestos. Itinerante.
  • 12:00 Animación Musical. Itinerante.
  • 12:00 Exhibición: Vuelo de aves. C/ Adelfas.
  • 12:00 Taller de Runas. Plaza de la Feria.
  • 12:00 Torneo Medieval. Playa de la Concha.
  • 12:30 El Soldado Desquiciado. Itinerante.
  • 12:30 Gaitas y Tambores. Itinerante.
  • 13:00 Circo, humor y mucha altura. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 13:00 Sonidos Ancestrales. Itinerante.
  • 13:00 Ecos del Bazar. Itinerante.
  • 13:00 Los Bufones de la Bola. Itinerante.
  • 13:30 Sonidos del Medievo. Itinerante.
  • 13:30 Thamur, el Gigante. Itinerante.
  • 13:30 Los Runatyr. Itinerante.
  • 13:30 Cuentacuentos “La Princesa y el Dragón”. C/ Adelfas.
  • 14:00 El Equilibrio está en la calle. Plaza de la Feria.
  • 14:00 Los Viajeros. Itinerante.
  • 17:00 XVI Concurso Internacional de Lanzamiento de Caldero. Playa de la Concha.
  • 17:00 Animación Musical. Itinerante.
  • 17:00 Exhibición: Vuelo de Aves. C/ Adelfas.
  • 17:00 Cuentacuentos “Mimir, el Libro Mágico”. Plaza de la Feria.
  • 17:00 El Duende Vicente. Itinerante.
  • 17:30 Los Mushdroks. Itinerante.
  • 17:30 Músicas de Tierras lejanas. Itinerante.
  • 17:30 Cuentacuentos “Elfos y Hadas”. C/ Adelfas.
  • 17:30 Melodías del Zoco. Itinerante.
  • 18:00 Sonidos del Medievo. Itinerante.
  • 18:00 Las Voces de las Mil Lámparas. Itinerante.
  • 18:00 Sonidos Ancestrales. Itinerante.
  • 18:30 El Corcel de Vulcano. Itinerante.
  • 18:30 Malabares. Itinerante.
  • 18:30 Sonidos del Medievo. Itinerante.
  • 18:30 Reclutando Soldados. Itinerante.
  • 18:30 Las Voces de las Mil Lámparas. Itinerante.
  • 19:00 Pasacalles Oriental. Itinerante.
  • 19:00 Risas y Malabares. Itinerante.
  • 19:00 Taller de Danza Medieval. Plaza de la Feria.
  • 19:00 Duendes en el Aire. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 19:00 Exhibición: Vuelo de Aves. C/ Adelfas.
  • 19:30 Sonidos de Oriente. Itinerante.
  • 19:30 Sonidos Ancestrales. Itinerante.
  • 20:00 La Captura del Dragón. Itinerante.
  • 20:00 Música del Medievo. Itinerante.
  • 20:00 Hechiceros, Pócimas y otros Secretos. Itinerante.
  • 20:00 Tambores de Guerra. Itinerante.
  • 20:30 El Bufón Calabacín. Itinerante.
  • 20:30 Música Oriental. Itinerante.
  • 21:00 El Baile de la Bruja Blanca. Plaza Manuel Floreal Menárguez.
  • 21:00 Sonidos Ancestrales. Itinerante.
  • 21:00 Los Demonios invaden las calles. Itinerante.
  • 21:00 Sonidos del Inframundo. Itinerante.
  • 21:00 Las Voces de las Mil Lámparas. Itinerante.
  • 21:30 Espectáculo de Clausura: “Simulación de Incendio”. Plaza Manuel Floreal Menárguez.

Con esta propuesta, Los Alcázares volverá a vivir una Semana Santa singular, marcada por la historia, la participación y el ambiente festivo, en una edición que busca consolidar aún más el atractivo turístico y cultural de las Incursiones Berberiscas.

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