El nuevo Palacio de Justicia de Molina de Segura supera el trámite ambiental
Contar con un equipamiento moderno y unificado agilizará los tiempos de espera y dignificará la atención a la ciudadanía
El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicó ayer el Informe Ambiental Estratégico para el nuevo edificio de juzgados de Molina de Segura. Un documento que confirma que el proyecto no tiene efectos significativos para el medio ambiente.
Contar con un equipamiento moderno y unificado evitará los desplazamientos actuales entre sedes dispersas, agilizando los tiempos de espera y dignificando la atención al ciudadano. Se trata de una apuesta por servicios públicos de primera que refuerza el papel de Molina de Segura como referente administrativo y judicial.
Este avance administrativo es un paso decisivo impulsado por el Ministerio de Justicia. El plan especial de ordenación urbana sobre la parcela de equipamientos ya cuenta con el visto bueno definitivo tras ser formulado por la Junta de Gobierno Local en diciembre del pasado año.
El nuevo Palacio de Justicia es un compromiso firme del Gobierno de España, que ya anunció la licitación de las obras para este mes de abril. Mientras el Ministerio dota a Molina de Segura de infraestructuras de primer nivel, el PSOE denuncia que el actual pacto de gobierno local (PP-VOX) «intenta tapar su falta de proyectos propios con logros ajenos».
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Gadea, ha destacado la importancia de este hito: «El BORM confirma lo que ya sabíamos: el Gobierno de España cumple con Molina de Segura. Este Palacio de Justicia no es una foto de despacho del señor Alfonso, es una inversión real del Ministerio para nuestros vecinos. Es una infraestructura que Molina de Segura merece y que nosotros dejamos encauzada por responsabilidad».
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