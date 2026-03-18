Agricultura
La nueva planta fotovoltaica de los regantes de Lorca permitirá reducir en 80.000 euros su factura de la luz
Ubicada en La Torrecilla, también contribuirá a reducir la evaporación de agua puesto que flota sobre una balsa de riego
Los regantes del municipio ahorrarán más de 80.000 euros en su factura de la luz una vez concluya la instalación de la planta solar flotante en el embalse de La Torrecilla. Juan Marín, presidente de los comuneros así lo explicaba durante una visita institucional al lugar que se celebraba este miércoles y que contaba con la presencia de la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y del alcalde de Lorca, Fulgencio Gil.
A este respecto, la mandataria autonómica destacaba que "cada proyecto de modernización energética que apoyamos desde el Gobierno regional permite reducir costes a los regantes, mejorar la eficiencia de las infraestructuras hidráulicas y avanzar hacia un modelo agrícola más sostenible y resiliente", mientras que el regidor subrayaba: "Lorca vuelve a situarse como referente en innovación agrícola y gestión eficiente de los recursos hídricos. Esta planta es un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones y regantes se traduce en beneficios directos para miles de familias del municipio".
En relación con el proyecto, cabe recordar que la inversión necesaria para ponerlo en marcha ha superado los 700.000 euros, de los cuales cerca de 300.000 euros han sido financiados por el Gobierno regional a través del Plan de modernización y mejora energética.
Datos técnicos
Concretamente, la instalación consiste en una planta solar fotovoltaica flotante de 621,86 kWp de potencia destinada al autoconsumo energético de las infraestructuras de riego, sin vertido de excedentes a la red eléctrica. El sistema cuenta con 1.054 módulos fotovoltaicos monocristalinos, instalados sobre una estructura flotante de polietileno de alta densidad, con una inclinación de cinco grados y anclada en el interior del embalse, además de pasarelas que facilitan su mantenimiento.
La energía generada se gestiona mediante cinco inversores de 100 kW, que transforman la electricidad producida por los paneles para su utilización directa en las instalaciones de riego. Asimismo, el proyecto incluye una línea eléctrica de 20 kV de más de un kilómetro de longitud, que conecta el centro de transformación con un nuevo centro de reparto y medida, integrando la producción energética en el sistema de la comunidad de regantes.
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