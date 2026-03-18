Medio Ambiente clausura parte de la instalación de Reciclados Tara en Calasparra por "graves incumplimientos"

El Gobierno de la Región de Murcia, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, clausuró hoy parte de la actividad de una planta de gestión y tratamiento de residuos ubicada en el paraje Los Pontones, en el término municipal de Calasparra.

Así lo recoge la resolución emitida ayer y ejecutada hoy mismo por la Dirección General de Medio Ambiente, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.

Esta actuación es fruto del trabajo continuado de inspección, control ambiental y disciplina administrativa que viene desarrollando la Comunidad Autónoma, tras constatar graves incumplimientos de la normativa ambiental y la reiterada desobediencia a las medidas cautelares impuestas.

Además de la parada inmediata, se ha materializado el precinto de las instalaciones no autorizadas y se ha impuesto la retirada de residuos no autorizados con entrega a gestor autorizado

Medidas cautelares

En enero de 2026, la administración regional impuso una serie de medidas cautelares, como la suspensión provisional de las operaciones no recogidas en la autorización ambiental; la clausura temporal de focos emisores no autorizados; la obligación de implantar medidas de control de emisiones; la retirada inmediata de residuos peligrosos y la prohibición de recibir nuevas materias primas no autorizadas hasta la resolución definitiva del expediente.

Además, se le requirió a la empresa la aportación de una serie de documentación en el plazo de diez días, que ha incumplido.

Con todo ello, el equipo de inspección volvió a girar el pasado 11 de marzo una visita en la que se constató que siguen realizando operaciones no amparadas por la autorización ambiental.

Incumplimientos graves y reiterados

Zona precintada / La Opinión

Ante la persistencia de los incumplimientos, la Dirección General ha adoptado la medida más contundente prevista en la normativa: la suspensión inmediata cautelar de parte de la actividad no autorizada desarrollada por la empresa.

Asímismo se ha materializado parte del precinto de las instalaciones no autorizadas y se ha impuesto la retirada de residuos no autorizados con entrega a gestor autorizado, lo que deberá de acreditar en el plazo de un mes.

Todo ello con el fin de impedir su utilización durante la tramitación del procedimiento y hasta que se verifique su plena adecuación a la normativa ambiental.

El incumplimiento de estas medidas podría dar lugar a la adopción de nuevas actuaciones coercitivas, incluida la clausura definitiva del establecimiento.

El cumplimiento de la resolución quedará sujeto a la vigilancia de la Administración autonómica y local.

El incumplimiento de lo ordenado en la presente resolución podría dar lugar a la adopción de medidas coercitivas, incluida la clausura definitiva y completa del establecimiento.

El cumplimiento de la resolución emitida por la Dirección General de Medio Ambiente está sujeto a la vigilancia e inspección de tanto la administración regional como local.

'Calasparra no se toca'

El responsable de la plataforma ciudadana ‘Calasparra no se toca’, Sergio López, quien ha seguido de cerca la clausura de parte de las instalaciones ha explicado que “han precintado gran parte de la planta, incluyendo la zona de la última ampliación, donde se estaban produciendo los vertidos de productos Sandach (subproductos animales no destinados al consumo humano) de pelos de cerdo, purines y sangre”. Desde la plataforma han adelantado que ‘solicitarán acceso a los expedientes de la consejería de Medioambiente”. También han denunciado que la empresa “no tiene permisos para realizar esas actividades”.

Han precintado gran parte de la planta, incluyendo la zona de la última ampliación

Procedimiento sancionador

Esta actuación es el resultado de una labor continuada de inspección, que comenzó el 12 de junio de 2025 y que conllevó un expediente sancionador con base a los incumplimientos detectados en las instalaciones de la empresa, situada en el paraje Los Pontones.

En el marco de este procedimiento, la Administración regional impuso en enero de 2026 un expediente sancionador con diversas medidas cautelares, entre ellas la paralización de actividades no autorizadas, la clausura de focos emisores irregulares, la adopción de controles de emisiones, la retirada de residuos peligrosos y la prohibición de admitir nuevas materias primas no autorizadas.

Se realizó una nueva inspección el pasado 11 de marzo, en la que se confirmó que la instalación continuaba desarrollando actividades al margen de la autorización ambiental, lo que ha llevado a la adopción de la suspensión cautelar inmediata de parte de la actividad.