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Conmemoración

Lorca se vuelca con el Día Mundial del Síndrome de Down

El viernes 20 de marzo se llevarán a cabo diferentes actividades como el reparto de margaritas, una sesión de zumba abierta a toda la ciudadanía, o la lectura del manifiesto

El colectivo Down Lorca visitaba este miércoles al alcalde.

El colectivo Down Lorca visitaba este miércoles al alcalde. / L.O.

Daniel Navarro

Daniel Navarro

La Asociación DOWN LORCA celebrará por todo lo alto el Día Mundial del Síndrome de Down. Y lo hará en colaboración con el Ayuntamiento, a donde este miércoles se dirigían varios usuarios de la entidad para transmitir al alcalde, Fulgencio Gil, el contenido y las iniciativas preparadas con motivo de la conmemoración.

En el transcurso de la visita, el regidor mostraba el respaldo institucional a la cita y destacaba el papel fundamental que desempeñan en la integración y visibilización de las personas con discapacidad intelectual. "Desde el Ayuntamiento queremos mostrar nuestro firme compromiso con la inclusión real y efectiva. Actividades como esta no solo visibilizan, sino que también nos recuerdan que debemos seguir construyendo una sociedad más justa, accesible y solidaria para todos" señalaba el alcalde.

Usuarios de Down Lorca visitaban el Ayuntamiento antes de la conmemoración.

Usuarios de Down Lorca visitaban el Ayuntamiento antes de la conmemoración. / L.O.

Por lo que respecta a la jornada conmemorativa, fuentes de la entidad informaban de que a lo largo de la mañana del viernes los usuarios de la entidad se trasladarán –gracias a la colaboración de la empresa Orbitalia– a distintas concejalías del Ayuntamiento, donde repartirán margaritas, donadas un año más por Alimer, como símbolo de alegría, diversidad y esperanza.

Ya por la tarde, las actividades continuarán en la Plaza Calderón, donde a partir de las 18:00 horas se celebrará una sesión de zumba abierta a toda la ciudadanía. Posteriormente, en torno a las 18:45 horas, tendrá lugar uno de los momentos más emotivos de la jornada: la lectura del manifiesto, que será protagonizada por usuarios y familias de la asociación.

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Empática e inclusiva

"Este tipo de iniciativas nos recuerdan que una ciudad es más fuerte cuando es más humana, más empática y más inclusiva. Es fundamental seguir avanzando en políticas que garanticen la igualdad de oportunidades. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir colaborando con asociaciones como DOWN LORCA para hacerlo posible", indicaba el regidor, que terminaba invitando "a todos a implicarse, a participar en las actividades y a compartir este día. La inclusión se construye con gestos, con presencia y con compromiso".

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