La Comunidad invierte casi 180.000 euros para digitalizar la gestión del ciclo del agua en Abanilla

El Gobierno de la Región de Murcia continúa impulsando la digitalización y modernización de los sistemas de depuración del municipio de Abanilla con una inversión de casi 180.000 euros destinada a mejorar la gestión de las instalaciones y avanzar en la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial en los procesos de tratamiento de aguas residuales.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, destacó que “la digitalización de las infraestructuras de saneamiento nos permite mejorar la eficiencia del sistema, optimizar los recursos y avanzar hacia un modelo de gestión del agua más sostenible”.

Estas actuaciones permitirán optimizar el funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Abanilla y del resto de infraestructuras asociadas al sistema de depuración del municipio, lo que incrementará la eficiencia operativa y mejorará la gestión de las instalaciones.

Entre las medidas previstas destaca la modernización de los sistemas de control y supervisión digital de las plantas, como parte del proyecto regional Regen-ia cofinanciado con Fondos Next Generation, que permitirá automatizar procesos, mejorar la monitorización instantánea y facilitar la incorporación de sistemas de análisis de datos que optimicen el funcionamiento de las depuradoras.

Rubira subrayó que “la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas de análisis de datos permitirá anticipar incidencias, optimizar los procesos de tratamiento y mejorar el rendimiento de las instalaciones”.

Mejora continua del sistema de depuración

Las actuaciones forman parte de un programa de mejora del sistema de saneamiento del municipio iniciado en 2023 y que suma una inversión total superior a 480.000 euros.

Este plan incluye la renovación de equipos en la EDAR de Abanilla, mejoras en el sistema de desinfección por ozono, la modernización de sistemas de control en varias instalaciones y actuaciones en infraestructuras asociadas como la estación de bombeo de aguas residuales de Mahoya y las depuradoras de Macisvenda, Barinas, Cañada de la Leña y El Cantón.

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Rubira destacó que “el Gobierno regional continúa invirtiendo en la modernización de las infraestructuras de saneamiento para garantizar un tratamiento del agua cada vez más eficiente, digitalizado y sostenible, reforzando la calidad del tratamiento del agua y la protección del medio ambiente”.