El ajardinamiento perimetral del Templete de Caravaca se renueva con 800 plantas de siete especies

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz está llevando a cabo una renovación integral del ajardinamiento del anillo perimetral del Templete, con el objetivo de que este emblemático espacio luzca completamente renovado de cara a las próximas fiestas patronales. La actuación contempla la plantación de un total de 800 plantas arbustivas y herbáceas de siete especies diferentes, así como la modernización del sistema de riego.

El alcalde José Francisco García, junto a la concejal de Servicios Públicos, Mónica Sánchez, han visitado los trabajos en curso, donde han podido comprobar el avance de esta intervención. “Este proyecto se enmarca en el plan municipal de mejora y ampliación de las zonas verdes que venimos desarrollando con una importante revitalización de espacios”, ha señalado el alcalde. Asimismo, ha recordado actuaciones recientes como la reposición del jardín vertical con la reproducción de la Cruz de Caravaca en flor blanca y ha avanzado que “en los próximos días se plantarán más de dos mil flores en distintos puntos de la ciudad”.

La actuación forma parte del plan de ampliación y mejora de zonas verdes, que ha incluido numerosas actuaciones y tendrá continuidad en los próximos días con la plantación de 2.000 flores de temporada en numerosos puntos del municipio

El Templete o Bañadero de la Cruz data del siglo XVIII y es uno de los enclaves más simbólicos de la ciudad, vinculado directamente al histórico rito del Baño de la Cruz, que tiene lugar el 3 de mayo en el marco de las fiestas patronales en honor a la Santísima y Vera Cruz.

Trabajos

Recreación / La Opinión

Los trabajos comenzaron con la retirada del seto y la vegetación existente, que presentaban un estado envejecido y con zonas secas. Parte de estas plantas han sido recuperadas y reubicadas en otros espacios públicos como el parque de Mayrena o el situado junto a la Oficina Comarcal Agraria del barrio de Los Juncos.

Parte de la vegetación existente ha sido recuperada y reubicada en otros espacios como el nuevo Parque Mayrena

La intervención contempla también la instalación de un nuevo sistema de riego mediante un triple anillo de goteo, que permitirá una distribución más eficiente del agua, con una línea destinada al seto perimetral y dos interiores para el resto de especies. Además, se está realizando un aporte de tierras vegetales y nutrientes, la colocación de malla anti hierbas y la posterior plantación de especies como mirto, agapanthus africanus, rosal de pie alto blanco, rosal ‘The Fairy’ rosa e ilex crenata.

Estos trabajos están siendo ejecutados por la empresa TJS Ingenieros, con un presupuesto municipal de 16.000 euros. De forma paralela, también se están llevando a cabo algunas reparaciones en el anillo de piedra del Templete para mejorar su estado general.

Más de 2.000 plantas de temporada en distintos puntos de la ciudad

En el marco de esta estrategia de mejora del paisaje urbano, el Ayuntamiento continuará en los próximos días con la reposición de más de 2.000 plantas de temporada en diferentes zonas del municipio, como los maceteros de la Gran Vía, calle Ciruelos, calle Asturias, Camino del Huerto, los parterres de la calle Olivericas o Plaza Paco Pim. Estas plantaciones se realizarán a través del programa de empleo y formación en materia de jardinería actualmente en marcha y se suman a otras actuaciones recientes, como la reposición floral del jardín vertical situado en el entorno de la plaza del Templete.

El Ayuntamiento de Caravaca continúa avanzando así en la renovación completa de la jardinería urbana, mejorando la imagen y sostenibilidad de los espacios públicos de Caravaca de la Cruz.