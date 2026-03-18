Abanilla celebra otra de las fechas señaladas en el calendario de su Año Jubilar

Abanilla arrancó el pasado mes de febrero con la eucaristía de apertura del Año Jubilar de la Santa Cruz, dando inicio así a las celebraciones con motivo del 500 aniversario del hallazgo y la veneración de la reliquia del Lignum Crucis en esta localidad. Una fecha marcada en la historia del municipio abanillero que esta semana vuelve a tener señalado en rojo en su calendario uno de esos ‘días grandes’, la primera misa jubilar desde la apertura de este año de celebraciones que, bajo el lema ‘La cruz que nos une’, pretende proyectar al exterior una devoción abierta a todo el mundo. Un destino de peregrinación este 2026 no sólo para ganar la indulgencia plenaria, sino también por el elevado interés histórico, cultural y patrimonial que ofrece el municipio a quienes lo visitan.

Así, y con motivo de la onomástica de la parroquia, mañana se celebrará a partir de las 12:00 horas la primera misa jubilar en honor a San José. Antes, se llevará a cabo la tradicional peregrinación previa por las calles de la localidad, desde la ermita hasta la iglesia, y luego se presentará la Santa Cruz a los allí presentes, llegando la esperada bendición.

A lo largo del día de mañana hay previstas otras actividades como la tradicional puja de cargos de la Santa Cruz para las fiestas de mayo; un momento especial y simbólico en el que, a mano alzada, la gente puja cantidades bárbaras para ‘quedarse’ con los cargos de la Hermandad.

Títulos de la Hermandad Capitanes

Tirador de morteretes

Encargado de poner y quitar los tornillos del trono de la Santa Cruz

Portadores de las varas del trono

Tirador de la cinta de la Granada

Portador del Cetro del Trono

Encargado del Bastón de Mando

Portador de la Cruz del Viernes Santo

‘Voces de la Cruz’

Como ‘aperitivo’ de la celebración de mañana, Abanilla acoge hoy el ciclo de música sacra ‘Voces de la Cruz’, una propuesta cultural que unirá arte, espiritualidad y patrimonio. El proyecto está ideado por el conjunto vocal Cantoría, una de las formaciones españolas con mayor proyección internacional en el ámbito de la música antigua.

Cantoría, conjunto vocal especializado en la interpretación de la polifonía del Siglo de Oro ibérico / La Opinión

La Iglesia de San José es el lugar escogido para, a partir de las 20:00 horas, ofrecer los Oficios de Tinieblas, una de las ceremonias más sobrecogedoras de la liturgia de Semana Santa, donde la música polifónica acompaña un ritual de progresiva oscuridad cargado de simbolismo espiritual.

Cantoría, conjunto vocal especializado en la interpretación de la polifonía del Siglo de Oro ibérico y dirigido por Jorge Losana, ha actuado en algunos de los festivales más importantes de Europa, como el Festival Oude Muziek de Utrecht (Países Bajos) o el MA Early Music Festival de Brujas, y ha ofrecido conciertos en más de quince países alrededor de todo el mundo.

Ya se han ganado el jubileo

Recientemente, cerca de 1.500 alumnos de ESO y Bachillerato de toda la Región de Murcia participaron en el XVII Encuentro de Alumnos de Religión Católica, una jornada de peregrinación, convivencia y fe organizada por la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena. Los jóvenes iniciaron la estación jubilar y la peregrinación desde la Ermita de la Santa Cruz de Mahoya hasta la parroquia de San José.

Cerca de 1.500 alumnos de ESO y Bachillerato de toda la Región de Murcia participaron en el XVII Encuentro de Alumnos de Religión Católica / Ayuntamiento de Abanilla

Un recorrido de aproximadamente dos kilómetros que transformó los caminos entre Mahoya y el casco urbano en una auténtica marea juvenil; una jornada «de alegría, de fe, de esperanza y de amor», tal y como afirmaron desde la organización.

Además, ya han ganado el jubileo el Consejo de Dirección de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, encabezado por su titular Carmen Conesa; el Rector de la UMU, Jose Luján; el Consejo de Dirección de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, con Sara Rubira -abanillera- a la cabeza; y el Consejo de Dirección de Hidrogea-Veolia, así como numerosos visitantes y peregrinos cada dia llegados desde distintos lugares. Ya se espera a otros grupos organizados previstos para este fin de semana, como fiscales de la Regón de Murcia con el Fiscal Superio Jose Luís Manzanera a la cabeza.

También peregrinó este domingo a Abanilla el Lignum Crucis de Granja de Rocamora, convirtiendo la presencia de peregrinos las calles de la localidad en un hervidero de devoción / Ayuntamiento de Abanilla

También peregrinó este domingo a Abanilla el Lignum Crucis de Granja de Rocamora, convirtiendo la presencia de peregrinos las calles de la localidad en un hervidero de devoción. El momento cumbre de la jornada se produjo cuando ambas reliquias —fragmentos de la verdadera Cruz de Cristo— coincidieron en el altar mayor, pues se trata de la primera vez en la historia que estos dos Lignum Crucis se encuentran presentes de forma simultánea en el mismo templo.