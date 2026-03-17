La Policía Local de Lorca saca músculo en el día de su patrón

"Muy probablemente estamos ante el equipo mejor preparado de toda la historia de la Policía Local, cuyo nivel de entrega y profesionalización redunda en la prestación de un servicio público esencial como es el de la seguridad de todos los lorquinos". Así de contundente se mostraba el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, en el transcurso de los actos en honor a San Patricio, Patrón de la Policía Local, que este martes vestían de gala tanto la antigua colegiata construida en honor al santo como la Plaza de España.

Unos actos en los que tomaba parte el embajador de Irlanda en España, Brian Glynn, quien en su primera visita a la Ciudad del Sol era recibido con todos los honores. Tras la recepción oficial, el citado templo era escenario de la acostumbrada Misa en honor al patrón del cuerpo municipal de policía, que precedía a la entrega de distinciones a los diferentes agentes que en el último año destacaban por sus gestas.

La Plaza de España se vestía de gala para el acto. / L.O.

"Han logrado que caigan los datos de criminalidad en Lorca por primera vez desde que se tienen registros. Es un dato, pero no nos conformamos, tenemos mucho trabajo por delante y vamos a seguir implementando recursos", significaba Gil Jódar, en referencia tanto a la labor de los policías como a las mejoras en equipo y plantilla puestas en marcha en los últimos meses.

En este sentido, el regidor recordaba que el número de efectivos "alcanza ya la cifra de 130, a los que se sumarán seis plazas más que ya han sido convocadas. Los esfuerzos económicos han llevado a que la Policía Local cuente con el mejor equipamiento que ha tenido hasta el momento y que se verá incrementado con la incorporación, por primera vez en su historia, con armas largas, Táser, pistolas JPX, y nuevos vehículos y motocicletas. Una inversión cercana a los 400.000 euros", indicaba, a la vez que aprovechaba para reclamar más medios para Policía Nacional y Guardia Civil en la zona.

Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, durante su intervención. / L.O.

Del mismo modo, el primer edil recodaba la reciente adquisición de 130 chalecos antibalas, que se verá complementada con más cámaras de vigilancia en las pedanías y una galería de tiro en las instalaciones centrales del cuerpo. Durante su intervención, además, Gil Jódar comparaba a los agentes municipales con los héroes del pasado, gracias a cuyas gestas se decidía construir la antigua Colegiata y consagrarla a San Patricio. Unos agentes a los que expresaba "nuestro agradecimiento por su entrega, iniciativa y constancia ejemplar. Policías galardonados que junto al resto de la plantilla son ciudadanos ejemplares. Dignos de admiración y un modelo a seguir".

Condecoraciones

En este capítulo, se otorgaban honores al subinspector Martín Sánchez Albadalejo, "que rescataba a una persona cuyo vehículo fue arrastrado durante la Dana, sufriendo el coche policial el mismo destino y teniendo que abandonarlo por la ventanilla del conductor y ponerse a salvo a nado"; y al agente Patricio David Segura, "que ponía en riesgo su vida en una complicada intervención en la que una mujer, atrincherada en una vivienda y armada con dos cuchillos, amenazaba con tirarse al vacío desde un cuarto piso", tal y como relataba el regidor. Del mismo modo, eran condecorados los subinspectores Pedro Soler y Bernardo Alcaraz; así como los agentes Antonio López, Juan Coronel, Francisco Gilberte, Raúl Ayala, Miguel Ángel Martínez y Juan Gómez.