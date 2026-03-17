El Ayuntamiento de Caravaca reconoce la labor de la Policía Local y Protección Civil en dos intervenciones ejemplares

En el marco de la celebración de San Patricio, patrón de la Policía Local, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha reconocido la labor de ocho agentes de la Policía Local y un voluntario de Protección Civil por su destacada actuación en dos intervenciones recientes. El acto de entrega de felicitaciones ha tenido lugar antes de la tradicional misa y ofrenda celebrada en la Real Basílica de la Cruz.

Las distinciones se han entregado en un acto presidido por el alcalde, José Francisco García, acompañado por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Fernández; el capitán jefe de la Tercera Compañía de la Guardia Civil, Antonio Corbalán; y el comisario jefe de la Policía Local, José Alfonso Toral.

Durante su intervención, el alcalde ha puesto en valor que “en un día tan señalado para la Policía Local es importante reconocer públicamente el trabajo que realizáis y que muchas veces pasa desapercibido”. En este sentido, ha destacado “la labor constante que se desarrolla cada día, basada en una estructura de mando sólida y en un plan de trabajo claro que permite ofrecer un servicio eficaz a los ciudadanos”. Asimismo, ha subrayado que “la seguridad ciudadana es un servicio público fundamental en cualquier sociedad democrática” y ha incidido en “la ejemplar colaboración con la Guardia Civil, que está permitiendo obtener resultados muy positivos en la mejora de la seguridad en el municipio”.

Intervenciones distinguidas

El alcalde de Caravaca, José Francisco García, durante los actos del día del patrón de la Policía Local / Enrique Soler

Una de las intervenciones reconocidas corresponde a la actuación de agentes de la Policía Local ante un caso de maltrato y abandono animal. Los hechos se produjeron cuando un individuo arrojó dos perros desde un vehículo, dejándolos abandonados en un bancal. La actuación se inició gracias a la observación de un agente fuera de servicio, que alertó a la patrulla en servicio. Los animales fueron localizados en un estado muy avanzado de desnutrición y con claros signos de abandono, siendo trasladados a los servicios veterinarios y posteriormente al servicio de recogida de animales para su recuperación y proceso de adopción.

Tras el acto celebrado en el Ayuntamiento / Enrique Soler

Por esta intervención han sido felicitados el subinspector Francisco Alfocea Beltrán, responsable de grupo de la Policía Local, y los agentes Rubén González García, José María López García y Marta Pérez Martínez, así como el comisario José Alfonso Toral Reina, por su contribución en la gestión de los hechos ocurridos el 9 de febrero de 2026.

Los efectivos han sido distinguidos por su contribución para salvar la vida de una persona en parada respiratoria y por su intervención en un caso de abandono y maltrato animal

La segunda actuación distinguida tuvo lugar el pasado 7 de marzo en una empresa del Polígono Industrial de Cavila, donde una persona sufrió una parada cardiorrespiratoria. Los agentes de la Policía Local desplazados comprobaron que la víctima se encontraba inconsciente, sin pulso y sin respiración, por lo que iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, relevando a los primeros intervinientes hasta lograr recuperar el pulso. Posteriormente, la persona fue trasladada estabilizada en ambulancia junto al personal sanitario al Hospital Reina Sofía de Murcia.

Por estos hechos han sido reconocidos el subinspector José Manuel Bermejo Martínez y los agentes Pedro Guillén Puerta y Mario Pérez Martínez, así como el voluntario de Protección Civil de Caravaca de la Cruz Ismael Gálvez López, destacando su profesionalidad y la eficacia de una intervención que resultó determinante para salvar una vida.

Reconocimiento de la Guardia Civil

La Guardia Civil reconoció la colaboración entre ambos cuerpos / Enrique Soler

La Guardia Civil también ha participado en el acto con la entrega de felicitaciones de zona a varios agentes de la Policía Local, en reconocimiento a su colaboración en diversas actuaciones conjuntas. Estas intervenciones han contribuido de manera significativa al esclarecimiento de hechos delictivos y al refuerzo de la seguridad ciudadana en el municipio.

La Guardia Civil también ha entregado reconocimientos a varios agentes, destacando la colaboración operativa entre ambos cuerpos

En este sentido, han sido distinguidos el comisario jefe José Alfonso Toral Reina y los agentes Jesús Ángel López Corbalán, Julio Cardozo Rush e Ignacio Rojas Torralba. El capitán Antonio Corbalán ha hecho extensivo este reconocimiento a toda la plantilla y ha destacado los buenos resultados obtenidos en los últimos meses, en los que se han desarticulado varios puntos de venta de droga y tres grupos de delincuentes itinerantes que actuaban en municipios del Noroeste cometiendo robos en viviendas.

La jornada ha concluido con un oficio religioso en la Basílica de la Vera Cruz

La jornada ha concluido con un oficio religioso en la Basílica de la Vera Cruz

La jornada ha concluido con un oficio religioso en la Basílica de la Vera Cruz, que ha estado presidido por el rector Tomás Álvarez, y al que han acudido Policías Locales jubilados de la plantilla de Caravaca.