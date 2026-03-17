El arreglo de la carretera entre el Pantano de Puentes y Lorca costará medio millón

El arreglo de la parte más deteriorada de la carretera que une el Pantano de Puentes con Lorca (RM-C15) costará más de medio millón de euros. Así lo anunciaba el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, quien este martes confirmaba la adjudicación de un contrato valorado en 525.213 euros. "Permitirá mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en una carretera utilizada por más de 370.000 vehículos al año, de los que cerca de 57.000 son vehículos pesados", significaba el mandatario autonómico al respecto de las obras, que se desarrollarán durante cuatro meses.

Carretera entre Lorca y el Pantano de Puentes. / CARM

Además del alto tránsito que registra la vía, García Montoro ponía de relieve que la misa sirve como punto de entrada "a uno de los entornos naturales más relevantes del municipio", por lo que su arreglo servirá para "mejorar el acceso" a la zona a la vez que supone un avance "en la conservación y modernización de la red autonómica de carreteras". En total, se intervendrá en un tramo de 7,7 kilómetros, entre los puntos kilométricos 8,1 y 15,8; y los trabajos contemplan la rehabilitación del firme mediante tratamientos superficiales con riego asfáltico en los tramos necesarios.

Del mismo modo, se instalará barrera de seguridad en los tramos que lo requieran, se procederá a la limpieza de cunetas y taludes en toda la longitud de la carretera y se hormigonarán algunos tramos de cuneta. Finalmente, se repondrá la señalización horizontal y vertical.

Inversión millonaria

Aprovechando el anuncio, desde el ente autonómico recordaban otras inversiones ejecutadas recientemente en el municipio de Lorca. En este sentido, destaca la reciente adjudicación del refuerzo del firme en la carretera RM-332, que une Cartagena con Mazarrón y cuyo tramo final, de unos dos kilómetros, discurre por Lorca (1,4 millones); así como las reparaciones de emergencia efectuadas en la carretera RM-D20, que conecta las pedanías de El Garrobillo y Ramonete (600.000 euros).