Más de 700.000 euros de inversión para mejorar la eficiencia energética del regadío en Jumilla

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha destinado una aportación de 708.579 euros para la modernización de las instalaciones de la Comunidad de Regantes Miraflores, en Jumilla, que ha supuesto una inversión cercana a los dos millones de euros, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de regadío más eficiente, fundamental para la sostenibilidad del regadío del altiplano.

La consejera, Sara Rubira, visitó este lunes las instalaciones de la Comunidad de Regantes Miraflores para conocer de primera mano los resultados de una actuación que situará a esta comunidad jumillana en la vanguardia del regadío eficiente de la Región.

Rubira subrayó que “actuaciones como esta demuestran que el regadío murciano sabe adaptarse, innovar y liderar. Cuando reducimos el consumo energético, no solo bajamos la factura de nuestros agricultores, sino que reforzamos la viabilidad de un sector que es columna vertebral de nuestra economía”.

La actuación permitirá reducir el consumo energético en un 60 por ciento, lo que equivale a evitar la emisión de 825 toneladas de dióxido de carbono al año. En términos económicos, el ahorro estimado supera los 403.000 euros anuales, un alivio sustancial para las economías familiares de los regantes.

El proyecto ha incluido la instalación de tres plantas fotovoltaicas con una potencia total de casi 1,7 megavatios, destinadas a alimentar los distintos sistemas de bombeo de la comunidad. Complementariamente, se ha puesto en marcha el sondeo de Loma de Hellín, dotado de un nuevo grupo de bombeo que optimizará la gestión de los recursos hídricos disponibles y garantizará un aprovechamiento más racional de las infraestructuras de riego.

Más de 950 regantes beneficiados

La Comunidad de Regantes Miraflores agrupa a 958 usuarios y gestiona una superficie regable de más de 1.300 hectáreas, en las que conviven frutales, viñedo, olivar y almendro: un mosaico agrícola que vertebra el territorio jumillano y que encuentra en esta modernización un impulso decisivo para afrontar el futuro con mayor fortaleza.

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Rubira subrayó que “la modernización energética del regadío no es una opción, es una necesidad. Cada euro invertido en eficiencia es un euro que permanece en el bolsillo del agricultor y en la sostenibilidad de nuestra tierra”.