El rector de la Universidad de Murcia gana el Jubileo durante su visita institucional a Abanilla

El rector de la Universidad de Murcia, José Luján Alcaraz, visitó el pasado viernes Abanilla en el marco del Año Jubilar de Abanilla 2026, una jornada institucional que sirvió para reforzar la colaboración entre la universidad y el municipio en torno a esta celebración histórica.

Durante la visita, el rector estuvo acompañado por el alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco; la Comisaria-Presidenta de la Hermandad, Carmen Cascales; y la directora de la Sede Permanente de la universidad en el municipio, Fina Antón.

En el transcurso de la jornada, el rector se interesó por conocer de primera mano el desarrollo del Año Jubilar de Abanilla 2026, las actividades programadas y la implicación de la comunidad universitaria en la programación cultural y académica vinculada a esta efeméride.

La visita incluyó un recorrido por la Iglesia Parroquial de San José, uno de los principales exponentes del barroco murciano. En la capilla del templo, el rector ganó el Jubileo, participando así en uno de los actos simbólicos que forman parte de la celebración jubilar.

“La Sede Permanente abre las puertas de la universidad a los abanilleros y esta unión entre instituciones también nos permite trasferir conocimientos; sin duda no hay mejor año para hacerlo que en este 2026 con su Año Jubilar”, señalaba Luján, quien también agradecía a la Hermandad de la Santa Cruz su cordialidad. Mientras que por su parte el alcalde, destacaba “la gran labor y variedad de temas que la sede está trabajando en pro de la preservación de costumbres y patrimonio de nuestro municipio”, a la par que el propio Blasco agradecía la presencia del rector y lo nombraba como “un nuevo embajador abanillero en este año especial”.

Además, durante la jornada se procedió a la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Abanilla y la Universidad de Murcia para continuar impulsando la actividad de la Sede Permanente en el municipio, consolidando un espacio de encuentro para la investigación, la divulgación y la cultura.

Asimismo, en el encuentro se abordaron los preparativos de la jornada que tuvo lugar el sábado 14 de marzo sobre el 'Origen de las Fiestas de Moros y Cristianos', actividad propuesta por la Sede Permanente y enmarcada en la programación del Año Jubilar de Abanilla 2026. La jornada abierta al público contó con actividades culturales por la mañana y, por la tarde, con un ciclo de mesas temáticas con la participación de ponentes de reconocido prestigio a nivel nacional.

Entre los participantes figuraban el doctor Miguel Ángel Martínez Pozo, el doctor José Fernando Domene Verdú, o la propia directora de la Sede Fina Antón, así como los historiadores Daniel Saurín Martínez y Juan Luis Albentosa Aja, quienes ofrecieron distintas perspectivas históricas y culturales sobre el origen y evolución de estas celebraciones.

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Con esta visita institucional se refuerza la implicación de la Universidad de Murcia en el desarrollo del Año Jubilar, consolidando la colaboración entre ambas instituciones para seguir impulsando iniciativas académicas y culturales en Abanilla.