Reclaman la limpieza de un solar utilizado como vertedero y lugar de ‘citas’ en Lorca

"Deplorable". Este era el adjetivo utilizado por Pedro Sosa, portavoz de la coalición de izquierdas conformada por IU, Podemos y Alianza Verde en Lorca, para definir el estado de un solar ubicado en pleno corazón del barrio de San Cristóbal. Junto a varios vecinos de la zona, el también edil reclamaba al Ayuntamiento la ejecución de las distintas órdenes remitidas a la sociedad propietaria del terreno.

"Se trata de un solar cuyo perímetro está cerrado con obra y en el que se abrió una puerta metálica que los amantes de lo ajeno han hecho desaparecer, y por donde cada día entran niños a jugar, personas mayores a hacer sus necesidades y a arrojar basuras y enseres viejos y que es utilizado hasta para ejercer la prostitución callejera, un fenómeno creciente en esta zona", declaraba Sosa Martínez.

Imagen del interior del solar facilitada por los vecinos de la zona. / I.U. Lorca

Varias órdenes

Poco después de la comparecencia del representante local de Izquierda Unida, fuentes municipales aseguraban que "el Ayuntamiento de Lorca lleva trabajando en este asunto desde que se tuvo conocimiento del mismo". Así, estas mismas voces detallaban que durante el pasado mes de noviembre se dictó una orden de ejecución para que el propietario procediera a la limpieza, el tapiado y el cierre de los accesos al inmueble; una orden que recibía respuesta por parte del propietario el pasado mes de febrero, cuando se comprometía a realizar las actuaciones requeridas.

Asimismo, desde el Ayuntamiento se informaba de que hace escasos días, y ante la falta de acción, se volvía a instar al propietario a cumplir la orden. "Por el momento, el Ayuntamiento no actuará de manera subsidiaria, ya que el propio propietario se ha comprometido a llevar a cabo las actuaciones y hacerlo ahora supondría un gasto innecesario de dinero público. No obstante, desde el Consistorio se advierte que, si transcurre más tiempo sin que se ejecuten los trabajos, el Ayuntamiento actuará de forma subsidiaria para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa", terminaban el comunicado municipal.