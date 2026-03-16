El PSOE de Molina denuncia que el Ayuntamiento se 'olvida' de las personas con discapacidad para el acceso al empleo público

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Molina de Segura denunció este lunes una nueva e "ilegal" vulneración de los derechos de las personas con discapacidad en el acceso al empleo público local después de que el equipo de Gobierno haya publicado las bases para 14 plazas de Auxiliar de Administración General "sin incluir la reserva de plazas obligatorias para este colectivo".

La portavoz del PSOE, Isabel Gadea, recordó que el Acuerdo Marco de condiciones laborales, aprobado por el Pleno, establece con claridad en su artículo 8 que "en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al diez por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad". Sin embargo, la convocatoria actual "no contempla ninguna plaza para este cupo", lamentan los socialistas.

Para el PSOE, esta exclusión "no es un error administrativo, sino una declaración de intenciones". La coalición de PP y Vox demuestra "una preocupante falta de sensibilidad" hacia los colectivos más vulnerables de Molina de Segura. "Su gestión está vacía de compromiso social. Prefieren ignorar los acuerdos firmados y los derechos conquistados antes que garantizar la igualdad de oportunidades. Gobernar de espaldas a la inclusión es retroceder décadas en la calidad democrática de nuestro municipio", criticaban.

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La portavoz socialista en Molina, Isabel Gadea, subrayó que esta situación no es nueva: "Ya lo hicieron anteriormente y han reincidido. Es una falta de respeto a la normativa y a los derechos sociales que tanto costó consolidar".