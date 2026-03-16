Semana Santa
El Paso Blanco celebrará con un concierto el 30 aniversario de la llegada de La Legión a Lorca
Será este viernes en el Auditorio Margarita Lozano donde, a partir de las 20 horas, se conmemorará el trigésimo aniversario de la escolta de este cuerpo al Cristo del Rescate
La Unidad de Música de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' de La Legión ofrecerá un concierto en Lorca este viernes a partir de las 20 horas. Y lo hará de la mano del Paso Blanco para conmemorar el trigésimo aniversario de la llegada de este cuerpo a la ciudad para escoltar al Santísimo Cristo del Rescate.
Ramón Mateos, presidente de la cofradía, presentaba el recital junto al edil de Cultura, Santiago Parra, quien hacía hincapié en que será "una ocasión única para recordar parte de nuestra historia y hacer partícipe a la ciudadanía de la unión mantenida –durante treinta años– de la Legión con Lorca y con el Santísimo Cristo del Rescate".
Por su parte, Mateos Padilla señalaba que la música que será interpretada "refleja ese espíritu de tradición, historia compartida y emoción que caracteriza tanto a La Legión como a las celebraciones de la Semana Santa de Lorca". Al respecto de las entradas para el concierto, que tendrá lugar en el Auditorio Margarita Lozano, cabe destacar que tendrán un coste de 5 euros, destinándose la recaudación a la Fundación 'Tercios de Extranjeros', entidad que trabaja en apoyo de los veteranos de La Legión.
Doble conmemoración
Según informaban fuentes del Paso Blanco, este aniversario coincide además con una importante efeméride para el Ejército de Tierra: el 250 aniversario del apoyo de España al nacimiento de los Estados Unidos, un episodio histórico que recuerda la participación española en el proceso de independencia de las Trece Colonias durante el reinado de Carlos III. Con motivo de estas conmemoraciones, la Unidad de Música de la Brigada de La Legión ofrecerá en Lorca un concierto con un programa especialmente preparado para la ocasión. Así, el repertorio incluirá marchas militares y obras muy vinculadas a la tradición legionaria, poniendo de relieve cómo la música militar es capaz de transmitir historia, memoria y emoción.
Desde 1920
En cuanto a la Unidad de Música de La Legión, cabe destacar que fue creada por Real Orden circular el 16 de octubre de 1920 y actualmente está encuadrada en la Bandera de Cuartel General de la Brigada de La Legión, con base en “Álvarez de Sotomayor”, en Viator (Almería). Está compuesta por 32 músicos entre suboficiales y tropa instrumentistas y dirigida por el teniente director músico Javier Vicente Vallejo Climent.
- Grupo Orenes compra el cine Rex de Murcia para reabrirlo como un espacio cultural, artístico y social
- Educación no cierra la puerta a que los alumnos sigan en el colegio hasta los 16 años
- Gestoso coloca a su pareja en el Ayuntamiento de Murcia con un sueldo de 60.000 euros
- Forbes elige dos colegios de la Región de Murcia entre los 100 mejores de España en 2026
- Un incendio en un ático de San Antón, en Murcia, se salda con un fallecido
- Ocho municipios de la Región de Murcia se disputan el megacentro de chips securizados de Quantix
- Uno de los barrios más históricos de Murcia se convierte en un escenario medieval desde este viernes: 'Asados, arlequines y música en directo
- Un 'bosque de columnas' protegerá los restos arqueológicos de San Esteban