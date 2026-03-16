El Paso Blanco celebrará con un concierto el 30 aniversario de la llegada de La Legión a Lorca

La Unidad de Música de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' de La Legión ofrecerá un concierto en Lorca este viernes a partir de las 20 horas. Y lo hará de la mano del Paso Blanco para conmemorar el trigésimo aniversario de la llegada de este cuerpo a la ciudad para escoltar al Santísimo Cristo del Rescate.

Ramón Mateos, presidente de la cofradía, presentaba el recital junto al edil de Cultura, Santiago Parra, quien hacía hincapié en que será "una ocasión única para recordar parte de nuestra historia y hacer partícipe a la ciudadanía de la unión mantenida –durante treinta años– de la Legión con Lorca y con el Santísimo Cristo del Rescate".

Cartel anunciador del concierto organizado por el Paso Blanco. / Paso Blanco Lorca

Por su parte, Mateos Padilla señalaba que la música que será interpretada "refleja ese espíritu de tradición, historia compartida y emoción que caracteriza tanto a La Legión como a las celebraciones de la Semana Santa de Lorca". Al respecto de las entradas para el concierto, que tendrá lugar en el Auditorio Margarita Lozano, cabe destacar que tendrán un coste de 5 euros, destinándose la recaudación a la Fundación 'Tercios de Extranjeros', entidad que trabaja en apoyo de los veteranos de La Legión.

El Rescate con la Virgen de la Amargura de fondo, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

Doble conmemoración

Según informaban fuentes del Paso Blanco, este aniversario coincide además con una importante efeméride para el Ejército de Tierra: el 250 aniversario del apoyo de España al nacimiento de los Estados Unidos, un episodio histórico que recuerda la participación española en el proceso de independencia de las Trece Colonias durante el reinado de Carlos III. Con motivo de estas conmemoraciones, la Unidad de Música de la Brigada de La Legión ofrecerá en Lorca un concierto con un programa especialmente preparado para la ocasión. Así, el repertorio incluirá marchas militares y obras muy vinculadas a la tradición legionaria, poniendo de relieve cómo la música militar es capaz de transmitir historia, memoria y emoción.

Desde 1920

En cuanto a la Unidad de Música de La Legión, cabe destacar que fue creada por Real Orden circular el 16 de octubre de 1920 y actualmente está encuadrada en la Bandera de Cuartel General de la Brigada de La Legión, con base en “Álvarez de Sotomayor”, en Viator (Almería). Está compuesta por 32 músicos entre suboficiales y tropa instrumentistas y dirigida por el teniente director músico Javier Vicente Vallejo Climent.