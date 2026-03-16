La instalación de las tribunas para la Semana Santa de Lorca comenzará el viernes

A partir del próximo viernes en la avenida Juan Carlos I se iniciarán los trabajos de montaje de las tribunas de Semana Santa. Así lo informaba el concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Juan Miguel Bayonas, quien supervisaba el inicio de las labores previas, entre las que se encuentran la retirada de señalización semafórica y mobiliario urbano.

También se lleva a cabo la retirada de carteles de comercios. / L.O.

En este sentido, con el objetivo de facilitar los trabajos, el edil solicitaba "a conductores y peatones precaución en la zona de montaje"; una zona que permanecerá abierta desde el viernes únicamente a autobuses urbanos, carga y descarga, y usuarios de vados con la tarjeta de autorización correspondiente visible en el vehículo.

Refuerzo policial

Durante estos días, además, agentes de Policía Local se encargarán de vigilar los itinerarios dispuestos de forma adicional para el mejor desarrollo de la seguridad del tráfico en la zona. "Estarán prácticamente en todo momento, con especial incidencia cuando mayor presencia de peatones y vehículos se produce, y no solo en hora punta. Pero, repito, pedimos precaución a todos para posibilitar agilizar estos trabajos", ampliaba Bayonas López.

Imagen de archivo del proceso de instalación de las tribunas para la Semana Santa de Lorca. / Daniel Navarro

El montaje e instalación de los palcos llevará al corte de vados permanentes desde el 20 de marzo al 4 de abril. Se establecerá un solo carril de circulación al tráfico rodado en la avenida de Juan Carlos I en sentido Murcia, para acceso solo de vehículos destinados a carga y descarga de 10 a 12 horas. Estos últimos vehículos y usuarios de vados, tendrán también acceso a las calles Poeta Carlos Mellado y Presbítero Emilio García Navarro, por la calle Lope Gisbert. Igualmente, por Travesía Ramón y Cajal y Alameda de Menchirón.

Por su parte, los autobuses urbanos seguirán el itinerario habitual por calle Santo Domingo, Lope Gisbert, Príncipe Alfonso, Músico Juan Antonio Gómez Navarro, Santa Paula y Plaza del Óvalo. El día 1 de abril, Miércoles Santo, a las 8 de la mañana se cerrarán las entradas a los vados de la zona de la carrera principal de la Semana Santa, hasta las 8 horas del día 4 de abril (Sábado Santo). "Nuestra confianza en que peatones y conductores sabrán mantener la precaución necesaria en toda la zona de montaje y desmontaje de las tribunas", ha concluido el edil Juan Miguel Bayonas.