El Ayuntamiento de Caravaca da continuidad al programa ‘Cercanos’

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz dará continuidad al programa social ‘Cercanos’, una iniciativa dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas mayores que residen en las pedanías del municipio, acercándoles servicios y herramientas que favorecen su autonomía personal, el envejecimiento activo y la participación social.

Esta iniciativa pionera, que ha contado con más de 300 participantes en su primera edición, ha recibido una nueva subvención regional de 133.000 euros

Tras la experiencia piloto iniciada en septiembre del pasado año y la gran acogida obtenida a lo largo de estos meses, el Consistorio mantendrá el programa activo mientras se tramita una nueva convocatoria financiada con ayudas regionales. La concejala de Servicios Sociales, Ana Belén Martínez, ha anunciado esta medida durante la presentación en Barranda de la guía de envejecimiento activo y positivo ‘Envejecer sanos y felices’.

Ana Belén Martínez ha explicado que el Ayuntamiento de Caravaca ha sido nuevamente beneficiario de una subvención de la Consejería de Política Social del Gobierno de la Región de Murcia por importe de 133.000 euros, que será destinada a la contratación de profesionales del ámbito social y sanitario que desarrollan este programa.

Durante la presentación de la guía ‘Envejecer sanos y felices’, la concejala Ana Belén Martínez ha destacado el alto impacto social y comunitario del programa

La edil ha destacado que “‘Cercanos’ es un programa novedoso que nos ha dado muchas alegrías y satisfacciones por los numerosos testimonios personales que nos trasladan los propios participantes”. En este sentido, ha subrayado que la iniciativa “ha conseguido que muchas personas mayores salgan de sus casas, fomenten su vida social y participen en actividades que promueven hábitos de cuidado y envejecimiento activo”. Además, ha añadido que “ha contribuido a crear comunidad entre la población de nuestras pedanías”.

Aportación municipal

Caravaca ampliará el programa 'Cercanos' / Enrique Soler

Para evitar que el servicio se interrumpa hasta la puesta en marcha de la nueva convocatoria regional, el Ayuntamiento ha realizado una aportación municipal de 15.000 euros que permitirá mantener las actividades desde marzo hasta mayo. Durante los meses de verano el programa hará una pausa, adaptando así su desarrollo a las necesidades de los usuarios, y se retomará nuevamente en septiembre con la nueva financiación autonómica. En estos momentos, el Consistorio trabaja en la preparación del procedimiento de licitación necesario para la correcta ejecución de la subvención.

El programa ‘Cercanos’ ha contado hasta ahora con la participación de más de 300 personas mayores en los distintos talleres y servicios puestos en marcha en seis pedanías del municipio. A través de estos grupos presenciales se desarrollan actividades orientadas a mejorar la salud física, el bienestar emocional y la socialización de las personas mayores.

Modelo de atención integral

El proyecto se basa en un modelo de atención integral que acerca a las pedanías recursos sociales, terapéuticos y comunitarios. Para ello se cuenta con un equipo multidisciplinar formado por dos psicólogos, una enfermera, dos fisioterapeutas, un trabajador social, una educadora social, ocho auxiliares de enfermería y un agente de acompañamiento espiritual.

Entre las actividades desarrolladas destacan la gerontogimnasia y el ejercicio físico adaptado, talleres de memoria y estimulación cognitiva, sesiones de habilidades sociales y gestión emocional, actividades centradas en la autoestima y el sentido de la vida, talleres de duelo, así como propuestas vinculadas a la gastronomía local o la cultura y festividades locales.

Otro de los servicios más valorados ha sido el de podología a domicilio, que permite acercar atención básica de salud a personas con dificultades de movilidad o que residen en núcleos alejados del casco urbano.

En el marco de este programa se ha presentado también la guía ‘Envejecer sanos y felices’, una publicación elaborada a partir del trabajo realizado con las personas mayores participantes. Este documento recoge reflexiones, propuestas y orientaciones prácticas para afrontar esta etapa vital desde el bienestar físico, emocional, social y espiritual.