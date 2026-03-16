Aledo inaugura su primer Centro de Mayores

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha inaugurado este lunes el primer Centro de Mayores de Aledo, que podrá atender a más de 250 personas de la localidad, donde recibirán atención y participarán en actividades que les ayuden a mantenerse activos y acompañados.

Este centro forma parte de los proyectos innovadores en la atención a personas mayores e innovación en servicios sociales que la Comunidad ha financiado con 1,2 millones de euros en 16 municipios de la Región, a través de los fondos europeos Next Generation. Aledo recibió 138.669 euros para esta actuación.

Durante la inauguración, la consejera, Conchita Ruiz, ha explicado que "este centro responde a una necesidad del municipio, dado que no existía un lugar donde los mayores pudieran recibir atención completa y participar en actividades culturales y sociales. El modelo se centra en cada persona y también ofrece apoyo a las familias".

El centro ofrece atención social, actividades ocupacionales, actividades para la memoria, rehabilitación, talleres de gerontogimnasia y propuestas culturales. En concreto, abrirá de lunes a viernes por la mañana, según informa el Gobierno regional en un comunicado.

Las instalaciones tienen 151 metros cuadrados, con sala multiusos, enfermería, cocina y baños adaptados. También cuentan con material para actividad física, camillas, sillas de ruedas y dispositivos digitales como tablets y ordenadores.

La iniciativa, impulsada a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) se ha desarrollado, además de en Aledo, en otros 15 municipios: Alguazas, Campos del Río, Cartagena, Fuente Álamo, Jumilla, La Unión, Las Torres de Cotillas, Lorca, Lorquí, Molina de Segura, Ojós, Puerto Lumbreras, San Javier, Torre Pacheco y Yecla.

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La Comunidad ha financiado el 45 por ciento de la inversión con fondos Next Generation y los ayuntamientos el resto. Entre los proyectos de innovación destacan los relacionados con el acompañamiento de personas mayores en situación vulnerable, actividades intergeneracionales, herramientas para la atención en el hogar, acciones contra el edadismo o propuestas para mejorar la seguridad vial en entornos urbanos.