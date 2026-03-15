Vecinos de Campillo, en Lorca, reclaman medidas para evitar accidentes en los canales de riego

Los vecinos de la lorquina diputación de Campillo ya están hartos de contemplar' coches accidentados de los antiguos canales de riego –conocidos como brazales– de la zona. Esto es lo que se desprende del comunicado emitido por la Asociación de Vecinos del lugar, entidad que recientemente emitía un comunicado en el que se recogía el malestar de los vecinos, cuya paciencia se acababa tras el "enésimo" accidente registrado en el Camino de Vera.

"Es de vergüenza y peligro constante", señala el escrito del colectivo, que reclama al Ayuntamiento el arreglo inmediato de la vía. "No es un accidente, no es mala suerte, es una consecuencia directa del estado de abandono y negligencia política en la seguridad vial de esta zona, que ha convertido el Camino de Vera en una auténtica trampa mortal", declaran los vecinos.

Vehículo en uno de los canales de la zona. / Vecinos de Campillo

A este respecto, cabe recordar que el Camino de Vera vertebra la citada pedanía, conectándola con el Centro Comercial 'Parque Almenara'. Precisamente este hecho, y el alto tránsito que provoca, es uno de los factores a los que aluden desde la asociación como elemento clave de su peligrosidad. "Es estrecha y no cuenta con arcén, lo que, sumado a su intenso tráfico, supone un riesgo para vehículos, ciclistas y peatones que, a diario, transitan por ella", lamentan.

Arreglo inmediato

Así las cosas, desde la asociación se reclama al Ayuntamiento que, en caso de no poder actuarse sobre la totalidad de la carretera, se haga sobre los tramos más conflictivos donde se suelen concentrar los accidentes. "La seguridad de vecinos y usuarios no puede seguir dependiendo de una partida presupuestaria que nunca llega. Responsabilizamos al Ayuntamiento de lo que ocurra a partir de este momento por el mal estado de la vía" termina el comunicado vecinal.