Siniestro
Dos nonagenarios heridos en Yecla por un incendio en su vivienda
El fuego se originó en la cocina de un cuarto piso de un edificio de la calle San Pascual
De acuerdo con la información ofrecida por el servicio de emergencias 112, un incendio en un cuarto piso de la calle San Pascual, en Yecla, se ha saldado con dos personas mayores heridas.
Se trata de un hombre de 92 años y una mujer de 89 que fueron trasladados en una ambulancia al Hospital Virgen del Castillo de Yecla. Según explicaron las mismas fuentes, fueron evacuados para ser atendidos por intoxicación por humo. Al tratarse de una ambulancia no asistencial, las personas se encuentran fuera de peligro.
El fuego se originó en la cocina del inmueble. No obstante, los ocupantes de la vivienda consiguieron escapar de las llamas y evitar daños más graves.
Al lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local de Yecla, los bomberos y una ambulancia. El 112 explica que los avisos por el incendio se produjeron sobre la una y media de la tarde.
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